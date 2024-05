Vestibulinho das Etecs: inscrições terminam nesta sexta-feira (17)

Termina nesta sexta-feira (17), às 15h, o período de inscrição do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2024. O processo seletivo oferta 41.790 vagas para cursos técnicos, especializações técnicas e vagas remanescentes de segundo módulo, distribuídas entre as unidades de todo o Estado de São Paulo. O candidato pode optar pelo estudo na modalidade presencial, semipresencial ou online. A relação de unidades, cursos e vagas está disponível no site do Vestibulinho das Etecs. A prova será aplicada no dia 9 de junho (domingo), às 13h30.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

Para participar do Vestibulinho das Etecs, o interessado deve preencher a ficha de inscrição no site www.vestibulinhoetec.com.br, responder ao relatório socioeconômico e realizar o pagamento da taxa de R$ 40. O recolhimento do valor pode ser feito até o último dia de inscrição, em qualquer agência bancária na internet, por meio de aplicativo bancário ou ainda pela ferramenta getnet, disponível no site oficial do Vestibulinho, com cartão de crédito. A inscrição no Vestibulinho das Etecs somente será efetivada após o pagamento da taxa.

As informações no ato da inscrição são de responsabilidade do candidato ou de seu representante legal, quando menor de 16 anos. Na Portaria do processo seletivo e no Manual do Candidato estão disponíveis o detalhamento da documentação necessária e as orientações para o preenchimento correto.

Caso necessite, as Etecs disponibilizam computadores e acesso à internet para que a inscrição seja realizada. Para isso, é preciso entrar em contato com a unidade para obter informações sobre datas e horários disponíveis.

Requisito

Para concorrer a uma das vagas para os cursos técnicos nas três modalidades o candidato deve ter concluído ou estar cursando a partir da segunda série do Ensino Médio ou equivalente, apresentando no ato da matrícula o Certificado de Conclusão ou a declaração de que está cursando o período. Confira informações detalhadas na página 2 da Portaria.

Para concorrer a uma vaga de Especialização Técnica, além de ter concluído o Ensino Médio, o candidato precisa ter cursado integralmente o Ensino Técnico associado ao curso de especialização, conforme relação disponível no site.

Já para uma das vagas remanescentes de segundo módulo é necessário estar cursando a terceira série do Ensino Médio ou ter concluído esse ciclo e comprovar experiência profissional na área do curso, por meio de avaliação e certificação de competências referentes ao primeiro módulo.

Inclusão social

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede acréscimo de pontos à nota final obtida no exame, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a quem tenha estudado integralmente na rede pública, da quinta à oitava série ou do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental. Quem estiver nas duas situações recebe 13% de bônus.

Cabe ao candidato verificar na portaria se tem direito à pontuação acrescida porque a matrícula não poderá ser realizada e a vaga será perdida se as informações não atenderem às condições estabelecidas em sua totalidade.

O candidato com deficiência que necessite de condições especiais para fazer a prova deve indicá-las na ficha de inscrição e encaminhar o laudo médico, emitido por especialista, descrevendo o tipo e o grau da necessidade, no link específico que se encontra na “Área do Candidato”, impreterivelmente, até as 15h do dia 17 de maio.

O candidato transgênero que desejar ser tratado pelo nome social deve informar o nome social completo no ato da inscrição, no campo específico. Caso não forneça a informação nesse momento não será possível solicitar a inclusão posteriormente. Também é preciso enviar via upload imagem do RG (frente e verso) e uma foto 3×4 recente.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) ou pela internet.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo