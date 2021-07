20 filmes sobre Olimpíadas para entrar no ritmo de Tóquio

Começou a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. A uma semana da abertura do maior evento esportivo do mundo, o EU Atleta fez uma lista especial com 20 filmes, sendo 12 baseados em fatos reais e oito documentários, para você entrar no ritmo olímpico e se inspirar com episódios e personagens que marcaram a história dos Jogos. E 19 deles você pode encontrar em streamings no Brasil, apenas o primeiro não está disponível, mas é tão importante e representativo que não poderia ficar de fora da lista.

Carruagens de Fogo – 1981 (Foto: Reprodução/ Divulgação)

Inspirados em fatos reais

1. Carruagens de Fogo

Vencedor de quatro Oscars, incluindo o de Melhor Filme, Carruagens de Fogo (Chariots of Fire; Reino Unido, 1981) é talvez o mais famoso dos filmes sobre os Jogos Olímpicos. Lançado no início dos anos 80, ele conta a história de dois atletas com propósitos similares, mas ao mesmo diferentes: Eric Lidell (Ian Charleson), cristão escocês que corria como uma forma de devoção a Deus, e Harold Abrahams (Ben Cross), judeu inglês que corria como uma forma de vencer o preconceito. Lado a lado, os dois buscam uma vaga olímpica na equipe britânica de atletismo para a disputa dos Jogos de Paris-1924. Mais recentemente, pela ocasião dos Jogos de Londres-2012, Carruagens de Fogo ganhou uma adaptação para o teatro que ficou em cartaz no West End, a “Broadway Londrina”.

2. Invencível (Amazon Prime Video)

Dirigido e produzido por Angelina Jolie, Invencível (Unbroken; EUA, 2014) conta o drama vivido pelo corredor olímpico Louis Zamperini (Jack O’Connell). Finalista dos 5.000 m nas Olimpíadas de Berlim 1936, ele foi convocado para servir como bombardeiro da Força Aérea Americana na Segunda Guerra. Após seu avião ser danificado em combate, Louie e seus colegas de tripulação ficam naufragados por 47 dias, até serem capturados pelo Exército Japonês e enviados a campos de concentração. Ele sobrevive e ainda voltar a escrever outro capítulo de sua história nos Jogos aos participar do revezamento da tocha dos Jogos de Inverno Nagano 1998, aos 80 anos.

3. Em Busca da Liberdade (Amazon Prime Video)

Assim como Carruagens de Fogo, Em Busca da Liberdade (On Wings of Eagles; EUA, Hong Kong e China, 2017) tem o corredor escocês Eric Lidell (Joseph Fiennes) como protagonista e pode ser considerado uma continuação não oficial do clássico. Após se sagrar campeão olímpico dos 400 m em Paris, Lidell decide seguir os passos de seus pais e retorna à China, seu local de nascimento, como missionário. Ele, entretanto, encontra um país mergulhado em uma guerra civil. Em 1937, as coisas pioram com a China sendo invadida pelo Japão. Em meio aos confrontos, sua família vai para o Canadá, mas Eric decide ficar para ajudar os mais necessitados e é capturado pelo exército japonês e enviado a um campo de concentração.

4. Raça (HBO Max)

Raça (Race; Canadá, França e Alemanha, 2016) narra a vida do lendário Jesse Owens (Stephan James). Um dos maiores atletas olímpicos de todos os tempos, Jesse Owens fez história nas Olimpíadas de Berlim 1936. Em pleno era nazista na Alemanha, Adolf Hitler (Adrian Zwicker) usava os Jogos como propaganda do regime e como ferramenta para provar a suposta superioridade da raça ariana. Quem roubaria a cena, entretanto, seria o atleta afro-americano ao conquistar quatro medalhas de ouro e fazer o ditador se retirar do estádio antes da cerimônia de premiação, em um dos episódios mais marcantes da história do esporte.

5. Eu, Tonya (Apple TV)

Eu, Tonya (I, Tonya; EUA, 2018) retrata a história real da patinadora olímpica Tonya Harding (Margot Robbie). Forçada a competir desde cedo por sua mãe (Allison Janney, que venceu o Oscar de atriz coadjuvante pelo papel), ela se torna uma das principais atletas dos EUA e é forte candidata para o ouro nos Jogos de Inverno de 1994. Jeff Gillooly (Sebastian Stan), marido de Tonya, decide sabotar uma competição preparatória e instrui seu amigo Shawn (Paul Walter Hauser) a ameaçar Nancy Kerrigan (Caitlin Carver), principal rival da patinadora. Os homens acabam atacando Nancy e lesionam seu joelho, a impedindo de competir. As duas acabam disputando aas Olimpíadas, mas após os Jogos, Tonya é banida do esporte para sempre.

6. A história de Gabby Douglas (Claro Vídeo)

Quatro anos antes de Simone Biles brilhar como o maior nome da ginástica artística dos EUA e do mundo, uma outra atleta fazia história ao se tornar a primeira ginasta afro-americana a ganhar uma medalha de ouro representando o país nos Jogos. Esta é A História de Gabby Douglas (The Gabby Douglas Story; EUA, 2014). Antes de se consagrar com dois ouros em Londres 2012, Douglas (Gabby Douglas, adulta; Imani Hakim, dos 14 aos 16 anos; e Sydney Mikayla, dos 7 aos 12 anos) precisou superar obstáculos que iam muito além do esporte, como bullying, problemas familiares e dificuldades financeiras.

7. Foxcatcher: Uma História que Chocou o Mundo (Paramount + e Oi Play, e para alugar em Apple TV, Microsoft, Claro Video, Google Play)

Glória, trauma e tragédia resumem Foxcatcher: A História que Chocou o Mundo (Foxcatcher; EUA, 2014). Campeões Olímpicos de wrestling em Los Angeles 1984, os irmãos e parceiros de treinos Dave (Mark Ruffalo) e Mark Schultz (Channing Tatum) são convidados pelo milionário John DuPont (Steve Carell) para se juntarem à sua equipe, a Foxcatcher, e se mudarem para a Pensilvânia. Seduzido pela proposta, Mark decide aceitar, mas a difícil personalidade do milionário o leva para um caminho tortuoso que acabaria da pior maneira.

8. Jamaica Abaixo de Zero (Disney+)

Um clássico dos filmes de esportes, Jamaica Abaixo de Zero (Cool Runnings; EUA, 1993) conta a história de superação de Derice Bannock (Leon Robinson). Após não conseguir a classificação para os Jogos de Seoul 1988 na seletiva jamaicana dos 100 m rasos, ele decide que vai às Olimpíadas de qualquer jeito. É aí que ele se junta a Irving Blitzer (John Candy), amigo de seu pai e ex-atleta olímpico de bobsled, e decide formar a primeira equipe de trenó da Jamaica, de olho nos Jogos de Inverno de Calgary, no mesmo ano.

9. Desafio no Gelo (Disney+)

A disputa entre EUA e URSS pela hegemonia também esportiva foi um capítulo à parte das Olimpíadas durante os anos da Guerra Fria. Um dos episódios mais marcantes aconteceu nos Jogos de Inverno de Lake Placid-1980 e é contado por Desafio no Gelo (Miracle; EUA, 2004). Após ser escolhido como o novo técnico da seleção americana de hóquei no gelo, Herb Brooks (Kurt Russell) tem como missão derrotar a equipe soviética, até então considerada imbatível. Com menos de um ano para se preparar, ele treina seus atletas de maneira polêmica para poder conquistar o tão sonhado ouro.

10. Voando alto (Disney+)

Em mais um filme dos Jogos de Inverno, Voando Alto (Eddie, the Eagle; Reino Unido, Alemanha e EUA, 2015) conta a história do esquiador britânico Michael Edwards (Taron Egerton), cujo objetivo é ser o primeiro atleta de seu país a disputar a prova olímpica de saltos em 60 anos. Para chegar lá, ele conta com a ajuda de Bronson Peary (Hugh Jackman), um ex-atleta que trabalha dirigindo uma máquina de limpar neve. Com pouco tempo até os jogos, os dois adotam métodos não ortodoxos de preparação e Eddie consegue se classificar. Ele passaria longe de ganhar uma medalha, mas a sua história e persistência ficariam marcadas, transformando-o em um herói nacional.

11. O Caso Richard Jewell (HBO Max e Oi Play)

Nem todas as histórias olímpicas estão relacionadas ao esporte. Em 1996, um atentado à bomba aconteceria nos Jogos de Atlanta, e essa trama foi contada no filme O Caso Richard Jewell (Richard Jewell; EUA, 2019). Trabalhando como segurança no evento, Jewell (Paul Walter Hauser) ajudou dezenas de vítimas e evitou um desastre pior ao avisar sobre o local de um dos explosivos colocados no Parque Olímpico. Entretanto, ele foi do céu ao inferno ao se tornar suspeito de envolvimento no ataque e teve que tentar provar sua inocência.

12. Munique (Claro Vídeo, AppleTV, Microsoft Films & TV)

Dirigido por Steven Spielberg, Munique (Munich; EUA e Canadá, 2015) conta a história de outro ataque terrorista que aconteceu nos Jogos Olímpicos, em Munique 1972. Um grupo extremista palestino denominado Setembro Negro sequestrou e matou 11 atletas israelenses na Vila Olímpica. Pouco depois, Avner Kaufman (Eric Bana), um jovem revoltado com o ocorrido, é recrutado pelo Mossad, serviço secreto israelense, para liderar uma equipe que vai atrás dos suspeitos de planejar e executar o atentado. Foi indicado a cinco Oscars, incluindo o de Melhor Filme.

Documentários

13. Chegamos em Tóquio (Globoplay)

Produzido pelo canal Off, a série documental Chegamos em Tóquio (Brasil, 2021) retrata, em seis episódios, a evolução dos três esportes radicais que farão sua estreia olímpica no Japão, skate, surfe e escalada, desde seus primórdios até a sua chegada aos Jogos. Entre os atletas que participam da série estão os brasileiros campeões mundiais de surfe Gabriel Medina e Ítalo Ferreira e os ídolos e estrelas do skate Pedro Barros e Letícia Bufoni.

14. Jogos Olímpicos de Berlim de 1936 – A Grande Ilusão (Globoplay)

Em uma história diretamente relacionada com o filme Raça, que incluímos acima, Olimpíadas de Berlim de 1936: A Grande Ilusão (J.O. de Berlin 36, La Grande Illusion; França, 2015) conta, na forma de documentário, como Hitler usava os Jogos e o esporte como uma maquiagem para o que acontecia na Alemanha durante o regime nazista e como propaganda política. Lançado originalmente em 2015, o filme ganhou sua versão em português neste ano e foi exibido no SporTV.

15. Atleta A (Netflix)

Produção original da Netflix, o documentário Atleta A (Athlete A; EUA, 2020) conta a história das atletas que sobreviveram aos abusos sexuais do ex-médico da seleção americana de ginástica artística Larry Nassar, hoje condenado 175 anos de prisão por ter violentado e assediado mais de 500 atletas durante duas décadas. A obra não é focada no criminoso, mas nos repórteres que ajudaram a revelar o escândalo e em atletas que foram vítimas, como a campeã mundial Maggie Nichols.

16. Eu sou Bolt (Telecine Play)

Um dos maiores atletas da história dos Jogos, Usain Bolt foi dominante nas pistas, levando o ouro em todas as provas de velocidade entre 2008 e 2016. Em Eu Sou Bolt (I Am Bolt; Reino Unido, 2016), o lendário e carismático corredor jamaicano mostra sua vida para além das pistas. O documentário tem ainda a participação de dois ídolos do futebol brasileiro: Pelé e Neymar, além da tenista americana Serena Williams.

17. Ouro, suor e lágrimas (YouTube)

Em meio a preparação para os Jogos de Londres 2012, o documentário Ouro, Suor e Lágrimas (Brasil, 2015) busca entender o segredo do sucesso brasileiro no vôlei feminino e masculino, multicampeão entre as seleções desde o início do século. Entre os personagens entrevistados estão os técnicos da geração vitoriosa, Bernardinho e José Roberto Guimarães, e atletas como Giba, Fabi, Serginho, Bruninho e Ricardinho.

18. Paratodos (Amazon Prime Video)

O documentário Paratodos (Brasil, 2016) traz o esporte paralímpico como uma ferramenta de superação e, a partir disto, discute a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade e mostra os bastidores do esporte de alto rendimento em quatro modalidades: atletismo, natação, futebol de 5 e canoagem. Entre os multicampeões que participam do filme estão a corredora Therezinha Guilhermina e os nadadores Clodoaldo Silva e Daniel Dias.

19. Pódio para todos (Netflix)

Outro documentário sobre o esporte paralímpico, Pódio para Todos (Rising Phoenix; Reino Unido, 2020) debate a importância dos Jogos Paralímpicos, que já se tornaram o terceiro maior evento esportivo do mundo, para ressignificar a maneira como a sociedade enxerga as deficiências e a diversidade. Neste processo, o espectador acompanha a jornada de nove atletas, como a corredora americana Tatyana McFadden, dona de 17 medalhas paralímpicas, e a esgrimista italiano Bebe Vio, campeã paralímpica e mundial de florete na categoria B.

20. B1 – Tenório em Pequim (YouTube)

O documentário B1 – Tenório em Pequim (Brasil, 2010) traz a trajetória do judoca paulista Antônio Tenório em busca da sua quarta medalha de ouro, nos Jogos de 2008. O atleta, que é completamente cego, venceria na China e se consagraria como o maior judoca paralímpico da história. Com cenas gravadas no Brasil, na França e na China, o filme retrata a sua preparação até chegar mais uma vez ao lugar mais alto do pódio.

Fonte: EuAtleta