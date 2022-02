“2º Treinão Feminino” de Atibaia acontecerá no dia 20 de março

A Secretaria de Esportes e Lazer de Atibaia realizará no dia 20 de março o “2º Treinão Feminino”, que terá corrida e caminhada para mulheres, a partir das 8h, com saída do Ginásio de Esportes Elefantão. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 12 de março, por meio do link bit.ly/2treinaofemininoatibaia. As vagas são limitadas.

(Imagem Ilustrativa de Wokandapix por Pixabay)

As inscritas podem optar, no ato da inscrição, por realizar provas de 4 km de caminhada ou 4 km e 8 km de corrida. No dia do evento será necessário apresentar a carteira de vacinação com as duas doses contra a Covid-19 e haverá um ponto de imunização no local para as pessoas que quiserem se vacinar. Os protocolos sanitários serão devidamente cumpridos para a segurança de todos.

A organização do evento incentiva a doação de itens de higiene feminino, como sabonete, shampoo, condicionador, absorventes, pasta dental, escova dental ou antisséptico bucal, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia. É necessário que as participantes estejam com roupas apropriadas ao esporte e levar sua própria garrafa de água.

Este evento é uma homenagem da Secretaria de Esportes e Lazer às mulheres, por isso é realizado em março, “mês das mulheres”. O “1º Treinão Feminino” ocorreu no dia 29 de agosto do ano passado após ter sido adiado por conta da Covid-19. Na ocasião, cerca de 550 pessoas participaram e foi considerado um sucesso.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia