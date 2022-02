Atibaia recebe 1ª etapa do Campeonato Paulista de Paraciclismo no domingo (13)

Mais uma vez Atibaia será palco de eventos importantes do ciclismo. No próximo domingo (13) a cidade vai sediar a 1ª etapa do Campeonato Paulista de Paraciclismo e recepcionar os campeões paulista e brasileiro de 2021, abrindo a temporada de Paraciclismo 2022. Ao mesmo tempo, acontecerá a Copa Master e Juniores de Ciclismo, ambas com apoio da Prefeitura de Atibaia.

Os eventos começam às 8h nos arredores do Ginásio Elefantão (Av. Horácio Netto, 1061, Samambaia Parque Residencial), com largadas escalonadas por categorias para evitar aglomerações. Para o público que deseja acompanhar, o percurso incluirá a Avenida Jerônimo de Camargo, que abriga a primeira ciclovia da região, até próximo ao acesso à Rodovia Dom Pedro I, antes de retornar ao mesmo local.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Aos competidores será obrigatória apresentação do comprovante de vacinação com as doses completas para Covid-19. O atleta que não tiver o esquema vacinal completo deverá apresentar teste negativo para Covid-19 RT-PCR no máximo 72 horas antes da assinatura de súmula ou Antígeno (swab Nasal) realizado no máximo 24 horas antes da assinatura de súmula. Haverá premiação em dinheiro para algumas categorias da Copa Master e Juniores de Ciclismo.

Os eventos contam com a supervisão da Federação Paulista de Ciclismo e Confederação Brasileira de Ciclismo e são realizados pelo Clube de Ciclismo de São José dos Campos, que criou e instituiu o Campeonato Paulista de Paraciclismo. Praticado desde a década de 1980, o Paraciclismo era destinado apenas aos deficientes visuais. Nas Paraolimpíadas de Nova York-1984, foi estendido aos paralisados cerebrais e aos amputados, e nas de Seul-1988 passou a contar com a prova de estrada no programa oficial. Mas foi apenas na edição de Atlanta-1996 que as deficiências passaram a ser setorizadas em categorias. O velódromo entrou para a programação naquele ano e, em Sydney-2000, foi exibido pela primeira vez o handcycling.

Ciclismo em Atibaia

Apenas no segundo semestre do ano passado Atibaia recebeu duas competições importantes do ciclismo: a Corrida de rua gratuita do Circuito Atalanta e a Volta Ciclística Internacional, consolidando-se como uma referência para os ciclistas.

Durante a Volta Ciclística Internacional, Atibaia inaugurou a ciclovia Angelo Albanez Netto, a primeira da região. Localizada no canteiro central da Avenida Jerônimo de Camargo, em espaço exclusivo para bicicletas, a ciclovia conta com 5 km de extensão, ligando a região central da cidade até a conexão com a Rodovia D. Pedro I. A pista para os ciclistas foi feita na ilha central, com 2,5 m de largura, pavimentação asfáltica, pintura e sinalização.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia