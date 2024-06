Atibaia receberá a partida “Campeões da Solidariedade” para ajudar vítimas do RS

No dia 30 de junho, acontecerá o evento Campeões da Solidariedade – Futebol Solidário, a partir das 9h, no Estádio Municipal Salvador Russani, com o objetivo de arrecadar doações para as vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Doações

A entrada no evento será a doação de materiais de limpeza ou de construção e acabamento, como tintas e vernizes, por exemplo. Empresários que desejarem fazer contribuições maiores podem entrar em contato com a organização do evento. Haverá uma carreta disponível para receber as doações no dia do evento e os portões do campo do Alvinópolis serão abertos a partir das 8h.

Além disso, outros pontos de arrecadação estão espalhados pela cidade, são eles:

– Arena Big Soccer – Rua Antônio Gonçalves, 25 – Ressaca

– 7 Society – Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 3177 – Jardim Paulista

– Sede da Liga Atibaiense de Futebol – Praça Brasília, 46 – Alvinópolis

Quem estará presente?

Até o momento, diversos ex-jogadores, ex-atletas de outras modalidades e outros famosos já estão confirmados, como: Muller (ex-São Paulo e seleção brasileira), Ronaldão (ex-São Paulo e seleção), Ademir da Guia (ex-Palmeiras e seleção), Biro Biro (ex-Corinthians), Aloísio Chulapa (ex-São Paulo), Dodô (ex-São Paulo), Gustavo Nery (ex-Corinthians e seleção), Dinei (ex-Corinthians), Gilmar (ex-Palmeiras e seleção), Narciso (ex-Santos), Nilson (ex-Corinthians), Jean Carlo (ex-Palmeiras), Fabiano Rodrigues (ex-Palmeiras), o ex-pugilista Popó, o humorista Pedro Manso, o ator Oscar Magrini e personagens do programa “A Praça é Nossa” e do “Programa do Ratinho”. O árbitro da partida será Oscar Roberto Godoy (árbitro FIFA).

Organização

O evento, que está sendo organizado por Gil Santos, conta com o apoio da Prefeitura de Atibaia. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 9.7478-2146 / (11) 9.5569-3044 ou pelo Instagram https://www.instagram.com/gilsantoscraquesoficial.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia