Atletas de Atibaia são destaques em competições nacionais e internacionais

Diversos atletas de Atibaia foram destaques em competições nacionais e internacionais nos últimos dias. Os resultados reforçam o quanto o investimento da Prefeitura de Atibaia no esporte rende excelentes frutos para os praticantes e para a cidade.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Confira as diversas competições disputadas!

Meeting Paralímpico e 1ª Fase Nacional de Natação Paralímpica

Os atletas do projeto da Prefeitura de Atibaia em parceria com a APA fizeram bonito no Meeting Paralímpico, realizado na cidade de Fortaleza (CE). Essa é uma das competições do calendário da modalidade que somam pontos para as Paralimpíadas de Paris 2024. No atletismo, os atletas Denilson e Lillian, acompanhados do treinador Márcio Toddy, conquistaram quatro medalhas para Atibaia. Lillian conquistou o ouro nos lançamentos de disco e de dardo, modalidades em que Denilson ficou com o bronze.

Já na natação, o atleta Maurício, acompanhado da treinadora Fernanda Françoso, conquistou o ouro nos 100 metros peito. Após a vitória em Fortaleza, Maurício embarcou para São Paulo, onde disputou a 1ª fase nacional de natação paralímpica, conquistando novamente o ouro nos 100 metros peito.

Conquistas do Judô

No último sábado (25) os atletas do projeto da Prefeitura de Atibaia em parceria com a APAJA disputaram a fase final do Campeonato Paulista de Judô, na categoria sub-18, em que os atletas César de Godoy e Iza dos Santos conquistaram medalha de bronze.

Além deles, o judoca Renan Lima ficou em quinto lugar na segunda fase do Circuito Europeu de Judô, disputado também no último dia 25, na cidade de Coimbra (POR).

Taekwondo

A equipe de Taekwondo de Atibaia conquistou, no último final de semana, o Campeonato Estadual de Taekwondo de 2024. Atibaia disputou um total de três etapas, vencendo a primeira em São Bernardo do Campo, sendo vice-campeã na etapa de Jundiaí e, por fim, vencendo a etapa em Boituva, consolidando-se como líder do ranking estadual.

O Taekwondo é uma das 40 modalidades que contam com o incentivo da Prefeitura, por meio do projeto social Cidadão Campeão, presente em diversos bairros da cidade.

Dia do Brincar

No último sábado (25) aproximadamente duas mil crianças participaram da 10ª edição do Dia do Brincar, evento que levou muita diversão e atividades gratuitas para a criançada em diversos pontos da cidade: Alvinópolis, Portão, Cerejeiras, Tanque, Centro, Maracanã e Usina. A iniciativa em comemoração à Semana Mundial do Brincar é da Secretaria de Educação, regulamentada pela Lei Municipal nº 4.468/2016, e tem por finalidade reforçar a importância das atividades lúdicas no desenvolvimento físico e emocionalmente pleno de crianças e jovens.

Circuito Municipal de Natação

Outro evento que movimentou a cidade no último final de semana foi o Circuito Municipal de Natação, realizado no CIEM II. Cerca de 200 crianças estiveram presentes nessa edição. O Circuito Municipal de Natação tem como objetivo promover a interação dos alunos do projeto Escolas Municipais de Atibaia (EMA), incentivando a prática do esporte e seu aperfeiçoamento, além da promoção da saúde e o treinamento competitivo para crianças e adolescentes.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia