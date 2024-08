Atual campeão da Superliga vence o Atibaia no Paulista de vôlei masculino

Atual campeão da Superliga, o Sesi-Bauru estreou no Campeonato Paulista de vôlei masculino com vitória sobre o Atibaia: 3 sets a 0 (parciais de 25/21, 25/19 e 25/23) na tarde de sábado (17), na Arena Paulo Skaf, em Bauru.

O Sesi-Bauru venceu o Atibaia pelo Paulista de vôlei (Foto: Felipe Wiira / Sesi-SP)

Com o resultado, o time bauruense soma os primeiros três pontos na competição enquanto o Atibaia permanece zerado.

O Atibaia volta à quadra na próximas sexta-feira, às 19h30, diante do Suzano, no ginásio Elefantão, em Atibaia. No dia seguinte, o Sesi-Bauru visita o Campinas, às 18h, no ginásio Taquaral, em Campinas.

Fonte: Ge.globo.com