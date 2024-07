A Prefeitura de Bragança Paulista abriu, nesta semana, as inscrições para aulas de natação gratuitas na cidade. As inscrições vão até o dia 19 de julho e devem ser feitas de forma presencial (veja mais abaixo).

De acordo com a Prefeitura, as aulas da escolinha de natação são voltadas para adolescentes com idade entre 10 e 15 anos. Ao todo, são 45 vagas disponibilizadas e os selecionados serão sorteados.

Bragança Paulista abre inscrições para aulas de natação gratuitas (Foto: Divulgação / Prefeitura de Bragança Paulista)

As aulas devem acontecer a partir do dia 5 de agosto, na piscina Maria Astrid Dubard, que será utilizada para a realização dos Jogos Regionais em Bragança Paulista.

A piscina Maria Astrid Dubard é justamente o local onde os interessados deverão fazer a inscrição. Ela está localizada na Rua Zeferino Alves do Amaral, sem número, no bairro Júlio Mesquita, em Bragança Paulista.

As inscrições deverão ser feitas das 8h às 17h e mais informações podem ser obtidas nos telefones (11) 4034-0498 ou (11) 4034-2822.

