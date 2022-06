Bragantino entrega documentação para obter alvará da construção de CT em Atibaia

O Red Bull Bragantino entregou à Prefeitura de Atibaia a documentação para obter o alvará para o início da construção do centro de treinamento do clube na cidade, que é vizinha de Bragança Paulista. O clube também divulgou nessa terça-feira, 28, mais algumas imagens do projeto.

Projeto do centro de treinamento do Bragantino (Foto: Divulgação/ Red Bull Bragantino)

A inauguração do CT está prevista para dezembro de 2023. O centro de treinamento será construído em uma área total de 157 mil metros quadrados. Desses 157 mil metros, quase 12 mil (11.853 metros quadrados) serão de área construída. O CT, que ficará próximo às principais vias de acesso à região, terá a seguinte estrutura de acordo com o clube:

Oito campos (sendo um mini estádio para jogos da base e dois campos de grama sintética);

Alojamento para todas as categorias (sub-14, sub-15, sub-17, sub-20, sub-23 e profissional);

Restaurantes;

Sala de imprensa;

Duas academias;

Pista de corrida;

Salas de estudo;

Biblioteca;

Auditório;

Sala de lazer;

Demais áreas de apoio necessária.

Atualmente, o Bragantino treina em um centro de treinamento alugado em Bragança Paulista. A Red Bull ainda aluga outro centro de treinamento em Jarinu, onde a equipe feminina disputa jogos e as categorias de base treinam. A ideia é que, após o novo CT ficar pronto, todas as categorias treinem no local para melhorar a integração entre elas.

Fonte: Ge.gobo.com