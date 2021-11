Caminhada para iniciantes: treine por tempo, não por distância

A caminhada é uma atividade democrática. Gordos e magros, altos e baixos, jovens e idosos, todos podem dar o primeiro passo agora e colher benefícios em pouco tempo, entre eles a redução da inflamação dos vasos, da pressão arterial e do índice glicêmico. E nunca é tarde para começar. Mas é sempre bom contar com a ajuda de um treinador experiente no início.

Quando você é sedentário, a caminhada pode ser uma excelente porta de entrada no mundo dos esportes. Uma evolução lenta e gradual é decisiva para evitar lesões que podem deixá-lo de molho por um tempo, acabando com a sua motivação inicial.

(Imagem Ilustrativa: Pexels por Pixabay)

Treine por tempo! Em um primeiro momento, não se preocupe com a distância que vai percorrer no treino, uma boa sugestão é focar no tempo. O mais importante nesse começo é sentir que está ganhando mais condicionamento e energia para as tarefas diárias. Seja prudente, você não precisa fazer caminhadas de uma hora, isso é muita coisa para os iniciantes (ainda mais se você estiver acima do peso). Algo entre 15 minutos e meia hora geralmente funciona bem nessa primeira fase. Lembre-se, isso é apenas o primeiro passo.

É importante, nessa primeira fase, ter uma rotina regular de treinos. Você não precisa nem deve caminhar todos os dias – uma boa estratégia é treinar dia sim dia não. Mas você pode praticar outras atividades nos dias de descanso da caminhada, como dança, musculação, yoga ou natação, por exemplo. Cuidado apenas para não fazer coisas demais. Atividades complementares são uma ótima opção para potencializar o gasto calórico e dar um gás no emagrecimento, desde que você também tenha tempo para descansar e se recuperar.

Fonte: EuAtleta