Campeonato Brasileiro de Motocross conta com etapas em Atibaia pela 1ª vez

Nesta sexta-feira (19), sábado (20) e domingo (21) Atibaia sedia, de forma inédita, etapas do Campeonato Brasileiro de Motocross. A edição 2021 da competição realizará a 4ª e 5ª etapas no município, na Estação Atibaia, onde uma pista foi preparada para receber cerca de 500 pilotos nas disputas de várias classes, além de milhares de pessoas previstas para acompanhar as provas.

A 4ª etapa acontece nesta sexta-feira (19) e sábado (20) para as categorias: ELITE MX – MX1 – MX2 – MX3 – MX4 – MX5 – MX2JR – MXJR – MXF – Nacional – 65cc e 50cc. Já no domingo (21) será a vez da 5ª etapa para as categorias ELITE MX – MX1 – MX2 – MX3 – MX2JR – MXJR e MXF. As últimas etapas do campeonato nacional serão disputadas em Ibirubá, no Rio Grande do Sul, entre 10 e 12 de dezembro.

Segundo os organizadores do evento, são esperados cerca de 500 pilotos, muitos de fora do país, e de 20 mil a 30 mil pessoas devem circular pela Estação Atibaia a cada dia de competição, incluindo os próprios pilotos, mecânicos, jornalistas, chefes de equipes, patrocinadores, membros das equipes em geral e o público espectador.

O ingresso para a competição será 1 kg de alimento a ser doado ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia. O Campeonato Brasileiro de Motocross é organizado e supervisionado pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e nas etapas de Atibaia conta com o apoio da Prefeitura.

Vale lembrar que nos últimos anos Atibaia também tem recebido a maior competição de Motocross Estilo Livre (FMX) do Brasil, o Duelo de Motos. Em 2021 foi a quarta vez – de um total de sete edições – que o município sediou a competição, que é transmitida ao vivo pelo programa Esporte Espetacular, da Rede Globo.

Programação:

Sexta-feira, 19/11/2021

Provas oficiais

12h30 – MX2 – 30 min. + 2 voltas

13h20 – MX1 – 30 min. + 2 voltas

14h – MXJR – 20 min. + 2 voltas

Manutenção de pista (duração de 35min.)

15h – MX3 – 20 min. + 2 voltas

15h40 – MX2JR – 20 min. + 2 voltas

16h20 – MXF – 15 min. + 2 voltas

17h – Elite MX – 30 min. + 2 voltas

17h30 Pódio classes: MX1, MX2, MX3, MX2JR, MXJR e MXF

Sábado, 20/11/2021

Treinos cronometrados

10h25 às 10h40 – MX4

10h45 às 11h – Nacional

11h05 às 11h20 – 65cc

11h25 às 11h40 – MX5

11h45 às 12h – 50cc

Manutenção de pista (duração de 1h)

Provas oficiais

13h – MX4 – 15 min. + 2 voltas

13h35 – Nacional – 15 min. + 2 voltas

14h10 – 65cc – 15 min. + 2 voltas

Manutenção de pista (duração de 30min.)

15h10 – MX5 – 15 min. + 2 voltas

15h45 – 50cc – 15 min. + 2 voltas

16h20 – MXJR – 15 min. + 2 voltas (Etapa Faxinal)

17h Pódio classes: MX4, Nacional, MX5, 50cc, MXF e 65cc

Manutenção de pista

Domingo, 21/11/2021

Treino livre / cronometrado

8h às 8h30 – MX2

8h35 às 9h05 – MX1

9h10 às 9h30 – MXJR

9h35 às 9h55 – MX3

10h às 10h20 – MX2JR

10h25 às 10h40 – MXF

Manutenção de pista (duração de 1h)

Provas oficiais

11h40 – MX2 – 30 min. + 2 voltas

12h35 – MX1- 30 min. + 2 voltas

13h25 – MXJR – 20 min. + 2 voltas

Manutenção de pista (duração de 35min.)

14h20 – MX3 – 20 min. + 2 voltas

15h – MX2JR – 20 min. + 2 voltas

15h35 – MXF – 15 min. + 2 voltas

16h15 – Elite MX – 30 min. + 2 voltas

17h Pódio classes: MX1, MX2, MX3, MX2JR, MXJR e MXF

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia