Com quatro gols no primeiro tempo, Atibaia e Taubaté empatam pela Copa Paulista

Atibaia e Taubaté empataram por 2 a 2 nesta terça-feira, 5, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela sexta rodada da Copa Paulista. Os quatro gols da partida saíram no primeiro tempo. Ruan marcou os dois gols do Falcão, e Matheus balançou as redes duas vezes para o Alviazul.

Atibaia x Taubaté – Copa Paulista (Foto: Caíque Toledo / EC Taubaté)

Com o resultado, o Falcão segue em segundo lugar no Grupo 4, com seis pontos, seguido pelo Burro da Central, com cinco.

O próximo adversário das equipes é o mesmo: o Juventus. O Taubaté enfrenta o Moleque Travesso ainda nesta semana, na sexta-feira, 8, e o Atibaia duela na terça-feira, 12. Os dois jogos serão às 15h.

O jogo

O primeiro tempo foi muito intenso e produtivo. O Atibaia perdeu um gol incrível logo aos 10 minutos. Dois minutos depois, o Taubaté respondeu e abriu o placar com um golaço de fora da área, feito por Matheus.

Aos 19, foi a vez de Ruan acertar o alvo e empatar o jogo. Seis minutos mais tarde, novamente Matheus encheu o pé e colocou o Burro à frente no placar. No entanto, já nos acréscimos, a estrela de Ruan brilhou mais uma vez e fechou os 2 a 2.

Após o intervalo, a partida ficou mais amena, menos intensa. As equipes encontraram mais dificuldades para criar e não ofereceram muito perigo aos goleiros. Dessa forma, o empate prevaleceu.

