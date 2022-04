Confira 5 truques mentais para ter mais disciplina para treinar

Pensamento positivo e a prática diária de exercícios podem ajudar na hora de arrumar motivação para manter o foco na atividade física. Quem afirma isso é a empresária e especialista em mindset – mentalidade ou modelo mental – Fernanda Gazal. Ela lembra que diversos estudos já mostraram o impacto do sedentarismo e os inúmeros casos de doenças relacionadas à saúde mental, agravados nos últimos anos durante a pandemia de covid-19.

“Com a pandemia e o consequente isolamento social, ficou comprovado que as pessoas conseguem se exercitar em casa e colocar a atividade física como parte de uma rotina. Importante não só para a saúde física, como a mental”, acrescentou Fernanda.

(Imagem Ilustrativa: Donanciano Dom por Pixabay)

A especialista indicou cinco truques mentais para quem precisa manter o foco nas atividades:

1) Já ir dormir com a decisão de que fará atividades físicas no horário X

“Imagine-se acordando cheio de disposição e inclusive indo até o fim no treino que se propôs. Use sua mente ao seu favor e não negocie com seu cérebro: vá para a cama na noite anterior com a decisão tomada de que fará atividades físicas e já se imagine fazendo isso com sucesso. Tenha definido o horário do treino”.

2) Deixar organizado tudo que precisa para treinar

“Separe roupa, garrafinha de água, suplementos, relógio, toalha. Já deixe tudo pronto em um lugar estratégico e evite ter que pensar em tudo na hora de sair. Isso evita que você tenha que tomar decisões na hora e acabe se enrolando, se estressando, se atrasando ou até desistindo”.

3) Foco no resultado!

“Em vez de ficar reclamando e sofrendo pelo sacrifício do momento, o seu olhar tem que ser sempre no objetivo que está seguindo. Já imagine como vai se sentir quando alcançar sua meta, se conecte com esse sentimento de realização. Pense como o seu eu que “chegou lá” pensaria. Celebre cada treino, cada desafio vencido, cada pequeno progresso. A motivação vem seguida da ação, apenas continue! Mas estabeleça metas graduais, para não se decepcionar se não chegar a ela rapidamente”.

4) Seja realista e se comprometa com objetivos possíveis no seu momento de agora

“Insira o estilo de vida saudável como parte da sua vida nos mínimos detalhes. Já ouviu falar do efeito composto? Então, em vez de parar o carro na frente do trabalho, que tal parar a duas quadras de distância e começar a caminhar mais ou que tal usar as escadas do prédio? Em um dia não verá diferença, mas no longo prazo o resultado aparece. Isso fortalecerá seu Mindset de pessoa saudável e que faz melhores escolhas. O mais difícil é sempre o primeiro passo”.

5) Só mais um

“Tenha como seu mantra a frase “só mais um”. Se programe para evoluir constantemente. Quando terminar cada exercício, faça só mais uma repetição e se acostume com a força incrível de superação que você já tem dentro de você!”

Fonte: EuAtleta