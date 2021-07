Corrida de rua ou na esteira? Veja benefícios e desvantagens

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o conceito de saúde não condiz com o senso comum, a ideia de “ausência de doença”. Saúde compreende um bem-estar biopsicossocial, ou seja, uma harmonia física, psicológica e social do indivíduo. Sob essa perspectiva, tem aumentado progressivamente, no Brasil, a conscientização da população a respeito de encarar o exercício físico, para além da estética, como um remédio barato capaz de proporcionar longevidade e autonomia no decorrer dos anos, logo, proporcionando saúde! E tudo começa com aquela indicação: faça uma caminhada! Não é? Logo, logo, vêm o trote e a corrida. Tanto que o exercício físico mais praticado no Brasil é a corrida.

(Imagem Ilustrativa de Candid_Shots por Pixabay)

Esse fato pode ser explicado devido à simplicidade envolvida no esporte, visto que basta realizar um movimento aparentemente conhecido, estar usando uma vestimenta confortável e um tênis. Portanto, a corrida pode ser realizada em ambientes fechados, em esteiras; ou em ambientes ao ar livre (ruas, ladeira, montanha, praia, parque etc), a famosa corrida de rua.

As diferenças entre correr na rua ou na esteira são notáveis para qualquer praticante de corrida, mas não há um lado certo ou um lado errado nessa história. A escolha é determinada com base no perfil do indivíduo, nos seus objetivos, no seu tempo disponível ou no seu humor, por exemplo.

Sendo assim, a médica do esporte e ortopedista, Ana Paula Simões avalia prós e contras de correr ao ar livre ou em ambientes fechados:

Corrida na esteira

Primeiramente, é importante ressaltar que na corrida em esteira, o indivíduo não tem o mesmo trabalho corporal que se tem na corrida de rua, pois é ela que ¨corre¨ sob o indivíduo, na velocidade programada, não sendo, assim exigida uma impulsão vigorosa para que o praticante se movimente. Com isso, os principais músculos responsáveis por essa ação não são trabalhados. Consequentemente, para praticantes de corrida em esteira é indicado um trabalho específico de fortalecimento direcionado à esse grupamento muscular (panturrilha);

Na esteira, o praticante se beneficia de menor possibilidade de distração durante o treino e de um maior controle do ritmo, à medida que se é permitido o ajuste de velocidade em determinado período. Dessa forma, se torna mais fácil prestar atenção na própria biomecânica: tipo de pisada, tamanho da passada, coordenação com o movimento dos membros superiores, além da frequência cardíaca e respiração;

Outra vantagem é que quase não existem intercorrências no ¨percurso¨, como buracos, carros, pessoas, animais ou piso escorregadio, sem contar as paradas no sinal de trânsito;

Por outro lado, se o indivíduo for competir na rua e não treinar nesse ambiente, fazendo seus treinos sempre na esteira, a chance de se ter prejuízo no resultado por conta das distrações e percalços da rua (buracos, carros, pessoas, animais ou piso escorregadio, paradas no sinal de trânsito) é alta, visto que não foi trabalhado seu autocontrole durante os treinos, ao menos não da forma que deveria.

Treinos na esteira também são mais interessantes para indivíduos pouco treinados, que estão retornando de alguma lesão ou aqueles que não possuem uma boa técnica de corrida, uma vez que a esteira proporciona menor impacto para o praticante devido: ao seu sistema de amortecimento; e também em virtude de que, ao correr na esteira, a tendência é que os joelhos fiquem mais flexionados e que as passadas fiquem mais curtas, auxiliando no próprio amortecimento e prevenindo lesões musculares e articulares.

Corrida de rua

Na corrida de rua em contrapartida, essas intercorrências podem ser encaradas de forma extremamente positiva, possibilitando que o indivíduo desfrute da luz solar, do solo mais irregular, da paisagem, do cheiro do ambiente em que se encontra, estando muito associadas à redução de estresse do praticante, ao sentimento de positividade e à maior possibilidade de integração com pessoas;

Quando bem preparado, o impacto da corrida de rua, se suportado de forma adequada (musculatura bem desenvolvida e biomecânica correta), auxilia muito na saúde osteomuscular e, até mesmo, dos discos intervertebrais. A densidade óssea agradece!;

Além do mais, treinos na esteira são em ambientes fechados, dessa forma, não há circulação de vento como se tem na rua, assim o corpo tem uma maior facilidade em superaquecer e, consequentemente, em desidratar. Portanto, deve-se se prevenir com toalhas para secar o suor, garrafas d’água para hidratação e ventiladores por perto para alívio do calor o que na rua já fica bem mais fácil, não é?

Benefícios das duas

Por mais que existem diferenças entre a corrida em esteira e a corrida de rua, os benefícios fisiológicos são muito semelhantes. Ambas as modalidades irão trazer benefícios:

Osteomusculares;

Cardiovasculares;

Endócrinos;

Gastrointestinais;

Psicossociais;

Proporcionam a longevidade e a autonomia desejada na terceira idade.

De fato, o que verdadeiramente importa entre a corrida de rua e a corrida em esteira é a regularidade em que o praticante irá se submeter.

Faça o que mais lhe agradar, sem pecar pelo excesso em uma ou em outra. Equilíbrio é tudo!

Fonte: EuAtleta