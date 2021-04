Embalado por quatro vitórias seguidas na Série A2, Atibaia visita São Bernardo

Embalado após golear o Rio Claro por 4 a 1 e conquistar a quarta vitória seguida no Paulista da Série A2, o Atibaia busca manter o bom momento no jogo contra o EC São Bernardo, nesta quarta-feira (28). O jogo começa às 20h, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, e vale pela nona rodada.

Atibaia goleou o Rio Claro na última rodada (Foto: Gustavo Muniz/TV Falcão/ Sport Club Atibaia)

O Atibaia está na terceira colocação, com 18 pontos. Caso vença e conte com um tropeço do Água Santa diante do Rio Claro, o clube pode terminar a rodada como vice-líder.

Enquanto o Falcão vive bom momento, o São Bernardo busca a reabilitação. Com quatro pontos em oito jogos, a equipe alvinegra se encontra na 15ª colocação, a primeira da zona de rebaixamento. Na última rodada, o Bernô perdeu para o RB Brasil por 1 a 0, fora de casa.

Caso repita a escalação da última partida, o Atibaia deve ir a campo com: Christopher; Maicon Douglas, Guilherme, Dogão e Makelele; Gledson, Douglas, Danilo e Felipe Menezes; Michael Paulista e Wesley Tanque.

Confira a arbitragem da partida:

Árbitra: Adeli Mara Monteiro

Assistente 1: Robson Ferreira Oliveira

Assistente 2: Ricardo Pavanelli Lanutto

4º árbitro: Paulo Sergio dos Santos

Fonte: Globoesporte.globo.com