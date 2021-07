Equipe de vôlei de Atibaia vence seleção brasileira sub-19 em jogo-treino

Em jogo-treino disputado na noite de quinta-feira, 1º de julho, no Ginásio do Elefantão, a equipe masculina de vôlei de Atibaia derrotou a seleção brasileira sub-19 por 3 sets a 1 (parciais de 25-22, 25-17, 22-25 e 25-20), em confronto que serviu como preparação ao time de jovens do Brasil para a disputa do Mundial da categoria, que acontecerá no Irã entre 28 de agosto e 3 de setembro.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Uma segunda partida entre as equipes acontecerá no sábado em Santa Rita do Sapucaí (MG), onde a seleção brasileira sub-19 de vôlei passa por período de treinamentos para tentar voltar ao pódio do Mundial. Na história da competição, o Brasil é o maior campeão da categoria, mas não vai ao pódio desde 2005, quando ficou com a medalha de prata.

Já a equipe de Atibaia vive expectativa sobre o começo do Campeonato Paulista para o segundo semestre, previsto para 20 de agosto, mas ainda sem confirmação. Os treinamentos e competições esportivas foram abalados pela pandemia de Covid-19 em todo o mundo desde o ano passado, causando, inclusive, o adiamento dos Jogos Olimpícos de Tóquio, que seriam disputados em 2020 e vão começar no próximo dia 23 com diversas restrições.

Treinos de vôlei em Atibaia

As equipes de vôlei para jovens voltaram aos treinamentos recentemente em Atibaia, sob protocolos rígidos de saúde para garantir segurança aos alunos em meio à pandemia. Os treinos acontecem de segunda-feira a sexta-feira, para a faixa etária dos 12 aos 18 anos. Mais informações no Ginásio do Elefantão.

Desde maio, as atividades esportivas estão sendo retomadas de forma presencial em Atibaia, com cautela, para evitar a transmissão da Covid-19, começando pelas equipes adultas. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 4411-2767, email esportes@atibaia.sp.gov.br ou pelas páginas das associações conveniadas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia