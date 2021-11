Evento de Motocross em Atibaia arrecadou 2.677 kg de alimentos

O Campeonato Brasileiro de Motocross em Atibaia foi um sucesso dentro e fora das pistas. O evento de sexta, sábado e domingo (19, 20 e 21 de novembro), com apoio da Prefeitura de Atibaia, contou com a participação de 520 pilotos acelerando forte e fazendo manobras impressionantes diante de um público encantado, que compareceu em grande número e garantiu a arrecadação de 2.677 kg de alimentos não perecíveis, doados ao Fundo Social de Solidariedade, que os repassará às pessoas em situação de vulnerabilidade no município.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os melhores pilotos do Brasil e do exterior estiveram na Estação Atibaia para a disputa das 4ª e 5ª etapas do Campeonato Brasileiro de Motocross. A 4ª etapa aconteceu na sexta-feira e no sábado para as categorias ELITE MX – MX1 – MX2 – MX3 – MX4 – MX5 – MX2JR – MXJR – MXF – Nacional – 65cc e 50cc, com disputas acirradas.

No domingo foi a vez da 5ª etapa para as categorias ELITE MX – MX1 – MX2 – MX3 – MX2JR – MXJR e MXF, que cativaram a torcida presente com suas manobras incríveis. As últimas etapas do campeonato nacional serão disputadas em Ibirubá, no Rio Grande do Sul, entre 10 e 12 de dezembro.

O ingresso para a competição foi 1 kg de alimento. O Campeonato Brasileiro de Motocross é organizado e supervisionado pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e nas etapas de Atibaia contou com o apoio da Prefeitura.

Nos últimos anos, Atibaia também tem recebido a maior competição de Motocross Estilo Livre (FMX) do Brasil, o Duelo de Motos. Em 2021 foi a quarta vez – de um total de sete edições – que o município sediou a competição, que é transmitida ao vivo pelo programa Esporte Espetacular, da Rede Globo.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia