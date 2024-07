Exercícios aeróbicos ajudam na hipertrofia, mostra estudo

Você quer ganhar massa muscular? Faça exercícios aeróbicos! Embora esse conceito possa parecer absurdo, tem fundamento científico!

Ok, a gente sabe que quem gosta de musculação geralmente não aprecia muito a prática de exercícios aeróbicos, porém, vale a pena tentar.

Mas qual seria a vantagem?

(Imagem Ilustrativa de Florian Kurrasch por Unsplash)

O treinamento aeróbico, ou seja, a prática regular de exercícios aeróbicos, promove o aumento do número de capilares (pequenos vasos) sanguíneos nos músculos esqueléticos.

De acordo com a hipótese de um conjunto de pesquisadores do Canadá e do Reino Unido, essa maior capilarização resultaria em uma melhor resposta das células satélites (células capazes de gerar novas células musculares), potencializando a hipertrofia induzida pelo treinamento resistido (musculação).

No estudo, 14 jovens saudáveis (entre 20 e 24 anos) de ambos os sexos foram submetidos a 6 semanas de ciclismo unilateral (treinamento em bicicleta com apenas 1 perna) seguido de 10 semanas de treinamento resistido bilateral (ambas as pernas) para investigar como treinamento aeróbico alteraria o conteúdo e a atividade das células satélites, bem como a hipertrofia muscular induzidos pelo treinamento resistido realizado posteriormente.

Foram realizadas biópsias em ambas as pernas, antes e após o treinamento, para avaliar a capilarização dos músculos, o tamanho das fibras musculares, o conteúdo de células satélites e a atividade.

Como resultado, ao comparar a perna que realizou ambos os treinamentos com a perna que realizou apenas o treinamento resistido, os autores puderam constatar que o aumento da capilarização (vascularização) muscular promovida pelo treinamento aeróbico prévio foi capaz de aumentar as adaptações musculares induzidas pelo treinamento resistido, potencializando a hipertrofia.

Portanto, mesmo que seu objetivo principal seja aumentar a massa muscular, dedique-se também com afinco ao treinamento aeróbico, pois, além de todos os benefícios advindos da melhora do condicionamento aeróbico, ele também te ajudará a conquistar mais facilmente a hipertrofia desejada.

Fonte: EuAtleta