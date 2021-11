Festival Air Badminton de Atibaia é cancelado

O Festival Air Badminton, que seria realizado em Atibaia no próximo domingo (21), foi cancelado em razão de alterações realizadas na agenda da Confederação Brasileira de Badminton – CBBd. O evento estava agendado para acontecer no Balneário Municipal (Avenida Bandeirantes, s/n – Vila Junqueira), das 8h às 13h, oferecido pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Nova Cati, em parceria com a Equipe Juquery Badminton e a CBBd, e com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.

(Imagem Ilustrativa: anncapictures por Pixabay)

O Air Badminton é um conceito de jogo que reúne peteca e raquete ao ar livre, uma modalidade nova e inclusiva, que vem se alinhar ao badminton com novas regras, novas quadras e uma nova peteca para esse fim. A modalidade é direcionada para todas as idades e proporciona a prática em ambientes externos, como superfícies de grama, areia, parques, jardins, ruas, playgrounds e praias, possibilitando melhores medidas de cuidado e proteção contra a Covid-19. Utilizando as mesmas raquetes do esporte tradicional, a nova variação do badminton pode ser praticada em três estilos: simples (um jogador de cada lado), duplas (dois jogadores de cada lado) e trios (três jogadores de cada lado).

O projeto de disseminar a nova modalidade levou cinco anos para ser feito, começando com uma visão para desenvolver uma nova peteca ao ar livre com maior durabilidade, estabilidade e resistência ao vento para permitir que as pessoas tenham uma experiência mais positiva de badminton ao ar livre.

Próximo evento esportivo em Atibaia

Pela primeira vez, Atibaia vai sediar etapas do Campeonato Brasileiro de Motocross em um grande evento a ser realizado de 19 a 21 de novembro na Estação Atibaia, com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia. A pista está sendo montada para receber cerca de 500 pilotos que vão disputar a competição, além de milhares de pessoas que vão acompanhar as provas.

Segundo o presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), Firmo Alves, e os organizadores locais, de 20 mil a 30 mil pessoas devem circular pela Estação Atibaia a cada dia de competição, incluindo pilotos, mecânicos, jornalistas, chefes de equipes, patrocinadores, membros das equipes em geral e o público. O ingresso para a competição será 1 kg de alimento, que será doado ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia