Futebol: Atibaia anuncia retorno do técnico Alberto Félix para a Copa Paulista

O Atibaia anunciou na última quinta-feira (17), a contratação do treinador Alberto Félix, ex-Rio Claro, para a disputa da Copa Paulista. O técnico foi treinador do Falcão em 2012, no primeiro ano exercendo o cargo no futebol profissional.

Alberto Félix retorna ao Atibaia (Foto: Divulgação/ SC Atibaia)

“Foi um contato bem tranquilo, já tive oportunidade de conversar com o presidente Alexandre e conheço o Leo Silverio (gerente de futebol do Falcão) da primeira passsagem pelo clube. Em poucas conversas, chegamos a um acerto, com o interesse comum em estar exercendo o trabalho tanto para a Copa Paulista, quanto para a Série A2”, afirmou Alberto à assessoria de imprensa do clube.

Aos 54 anos, Alberto retorna ao Atibaia e vai para a décima passagem por clubes do interior paulista na carreira. Além do Falcão, o treinador já comandou Bragantino, Taubaté, Noroeste, São Bernardo, Votuporanguense, Penapolense e Rio Claro, equipe pela qual o técnico disputou o Paulistão Série A2 deste ano.

No Galo Azul, Félix fez 17 partidas, comsete vitórias, sete empates e três derrotas. No comando de Alberto, o Azulão chegou à semifinal do torneio, quando foi eliminado para o Água Santa após perder o primeiro jogo por 2 a 0 e empatar o segundo em 2 a 2.

Nesta temporada, o Atibaia foi eliminado da A2 nas quartas de final para o São Bernardo FC, clube que foi campeão da edição. Para o restante do ano, a equipe se prepara para a disputa da Copa Paulista, competição que dá vaga à Copa do Brasil ou ao Campeonato Brasileiro da Série D aos finalistas. Porém, ainda não há uma data definida para o início do torneio.

Zagueiro com contrato renovado

Além do anúncio do novo treinador, o Falcão também divulgou a renovação do contrato do zagueiro Guilherme para a disputa da Copa Paulista. O atleta de 24 anos é o primeiro a ser anunciado pelo clube para a disputa da competição. Pelo Atibaia, o defensor atuou em 13 jogos nesta temporada, com dois gols marcados.

Nas próximas semanas, mais jogadores devem ser anunciados pelo clube.

Fonte: Globoesporte.globo.com