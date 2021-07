Futebol: Atibaia integra Grupo 4 da Copa Paulista, que começa em setembro

A FPF (Federação Paulista de Futebol) definiu na segunda-feira (5), junto às diretorias de clubes do estado de São Paulo, as diretrizes e datas da Copa Paulista, que contará com 17 equipes. O início da competição, que terá a volta do clássico Come-Fogo e apenas o Santos como representante dos quatro grandes, está programado para 14 de setembro.

Ao todo, serão quatro grupos regionalizados e quatro equipes em cada, com exceção da chave da região metropolitana de São Paulo, que contará com cinco times.

(Foto: Amanda Rocha/ Divulgação FPF)

Como um dos grupos conta com um time a mais, a classificação geral será determinada por critério de aproveitamento dos pontos. Na segunda fase, ficam frente a frente líder e oitavo, vice-líder e sétimo, terceiro e sexto, além de quarto e quinto.

Com final programada para 16 de novembro, a Copa Paulista dá ao campeão o direito de escolher entre uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do nacional da temporada seguinte. O vice fica com a outra opção.

Confira como ficaram os grupos:

Grupo 1

• Botafogo-SP

• Velo Clube

• Comercial

• Votuporanguense

Grupo 2

• São Bento

• Rio Claro

• XV de Piracicaba

• Noroeste

Grupo 3

• Santos

• São Bernardo FC

• EC São Bernardo

• Primavera

Grupo 4

• São Caetano

• Atibaia

• Taubaté

• Juventus

• Portuguesa

Fonte: Globoesporte.globo.com