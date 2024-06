Ginástica artística de Atibaia conquista 12 medalhas e dois troféus em competição no Uruguai

Nos dias 8 e 9 de junho a equipe de ginástica artística de Atibaia esteve em Montevidéu, no Uruguai, disputando a XXII Copa Olímpia Internacional de Ginástica Artística, a maior competição de categorias de base da América do Sul.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Medalhas

Ao todo, 18 ginastas de Atibaia competiram acompanhadas dos treinadores Fabiana Pinheiro e Sílvio de Souza. E o resultado foi expressivo: a delegação voltou para casa com 12 medalhas e dois troféus na bagagem.

A competição, que reuniu países como Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, é disputada em três níveis, além da divisão por idade dentro de cada um dos níveis. A delegação de Atibaia competiu nos níveis I e II e conquistou grandes resultados, distribuídos da seguinte maneira:

Nível I:

2º lugar por equipe

Equipe formada por: Ana Clara, Aline Hadassa, Aline Siqueira, Ana Júlia, Lara Ramalho, Lara Sofia, Lorena Maesta, Luana Brandão, Isabella Carolina, Maria Clara e Sophie Costa.

Categoria infantil:

5º lugar, Lara Sofia

Categoria Infantil A:

3º lugar: Lorena Maesta

5º lugar: Isabella Carolina

Categoria Infantil B:

5º lugar: Maria Clara

Categoria adulto:

1º lugar: Aline Siqueira

2º lugar: Luana Brandão

Nível II:

1º lugar por equipe:

Equipe formada por: Catarina Pinzan, Eduarda Misael, Isadora Moraes, Larissa Naomi, Livia Hitomi, Jennifer Martins e Maria Eduarda Pereira.

Juvenil:

1º lugar: Catarina Pinzan

3º lugar: Isadora Moraes

4° lugar: Eduarda Misael

6º lugar: Larissa Naomi

Categoria Adulto:

2º lugar: Jennifer Martins

3º lugar: Maria Eduarda

Lembrando que todas as categorias tinham mais de 50 ginastas competindo e foram mais de 10 equipes participantes por nível.

Inscrições

Com aulas ministradas pela Prefeitura em parceria com a Associação Desportiva de Atibaia (ADA), a ginástica artística atende atletas de 4 a 16 anos. Na segunda quinzena de julho, novas vagas para a equipe de ginástica serão abertas, com mais informações AQUI ou diretamente com os professores.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia