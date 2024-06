Handebol: Atibaia vence rodada dupla e segue invicta no Campeonato Paulista Mirim Feminino

No último dia 16, a equipe da AADEC – Atibaia foi até o ginásio do Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, e voltou para casa com duas vitórias importantes pelo Campeonato Paulista Mirim Feminino, em jogos contra o Corinthians (15×8) e contra a equipe do clube Pinheiros (16×13).

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Situação na tabela

Essas vitórias mantêm a equipe de Atibaia em primeiro lugar na tabela, com 6 vitórias em 6 jogos, sendo a única equipe invicta na competição, além de ser o melhor ataque do campeonato.

Quinta-feira de handebol

Nesta quinta-feira (20), Atibaia enfrenta a equipe de São José em três categorias diferentes: infantil feminino, infantil masculino e cadete feminino. As partidas acontecem a partir das 15h, no Ginásio do Atibaia Jardim.

Handebol em Atibaia

O handebol é uma das 40 modalidades oferecidas pela Prefeitura na cidade de Atibaia. Para mais informações sobre aulas e inscrições clique AQUI ou fale diretamente com os professores da modalidade. As aulas de handebol acontecem de terça a sexta, a partir das 17h, no Ginásio do Atibaia Jardim.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia