Judoca de Atibaia é bronze no Pan-Americano Sub 21

A temporada 2021 certamente ficará marcada na carreira de Luana Oliveira. A jovem judoca conquistou o bronze nos Jogos Pan-Americanos Sub-21, disputados em Cali, na Colômbia. Na categoria por equipes, a atleta conquistou medalha de ouro e, com esse resultado, o Brasil fechou o quadro de medalhas na primeira colocação.

Atleta Luana Oliveira ficou em terceiro lugar em campeonato disputado na Colômbia (Foto: Reprodução/Site Prefeitura de Atibaia)

Luana, que integra a equipe atibaiense do São João Tênis Clube/APAJA/Secretaria de Esportes e Lazer, vem se destacando no cenário nacional e internacional, na categoria +78kg. O resultado chegou após três lutas: na primeira foi superada pela dominicana Moira Morillo, na segunda venceu a peruana Rosita Leyton e na terceira derrotou a equatoriana Sandy Ango por Ippon (pontuação máxima da modalidade). Além deste expressivo resultado no individual, Luana também trouxe em sua bagagem e currículo, uma medalha de ouro por equipes. O Brasil venceu as equipes da República Dominicana e de Cuba, e na grande final, conquistou o primeiro lugar superando a equipe dos Estados Unidos.

Projetos esportivos em Atibaia

O trabalho da Prefeitura da Estância de Atibaia para a disponibilidade de modalidades esportivas é desenvolvido em regime de mútua cooperação com Organizações da Sociedade Civil (OSC) do município, por meio de três processos distintos: Chamamento Público; Lei de Incentivo ao Esporte; e Concurso de Projeto. As aulas e atividades esportivas estão disponíveis em diversos bairros e para pessoas de todas as idades.

Mais informações na Secretaria de Esportes e Lazer pelo telefone (11) 4411-2767 ou no endereço Av. Horácio Netto, nº 1061, Jardim Tapajós, das 9h às 16h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia