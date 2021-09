Juventus marca aos 47 do segundo tempo e arranca empate com o Atibaia na Copa Paulista

Atibaia e Juventus empataram por 1 a 1 nesta terça-feira (21), pela terceira rodada da Copa Paulista. O jogo, disputado no estádio Martins Pereira, foi bastante truncado e os gols saíram somente em cobranças de pênalti. Elias marcou para o Falcão, e Felipinho fez o gol do Moleque Travesso.

Atibaia x Juventus – Copa Paulista (Foto: Alê Vianna/ C.A Juventus)

Com o resultado, os times empatam em pontos, com quatro. O Atibaia é o segundo colocado do Grupo 4, e o Juventus vem logo atrás na terceira colocação.

O Atibaia volta a campo ainda nesta semana, na sexta-feira, 24, às 15h, no estádio Anacleto Campanella, contra o São Caetano. O Juventus também enfrenta o São Caetano, mas na próxima terça-feira, 28, às 15h.

O jogo

No primeiro tempo de jogo, a partida foi truncada. As equipes ficam presas, sem criar muitas oportunidades e sem grandes finalizações. O jogo ficou mais concentrado com meio de campo.

Na segunda etapa, aos 5 minutos, o Atibaia abriu o placar com um gol de pênalti, marcado por Elias. Depois do gol, o Falcão recuou as linhas de marcação e tentou segurar o resultado. Entretanto, nos acréscimos, aos 47, o Juventus empatou, com Felipinho, também de pênalti. Logo após o gol, João Gabriel, do Juventus, levou cartão vermelho após uma falta dura, e irá desfalcar a equipe no próximo jogo.

