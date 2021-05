Futebol: Na estreia de Edson Vieira, Atibaia vira sobre o Juventus nos acréscimos

O Atibaia pôs fim, na quarta-feira (12), ao jejum de cinco jogos sem vitória no Campeonato Paulista da Série A2. O Falcão venceu o Juventus por 2 a 1, de virada, no estádio Anacleto Campanella, pela 14ª rodada, e garantiu a classificação às quartas de final. A partida marcou a estreia do técnico Edson Vieira no Atibaia.

Atibaia x Juventus – Série A2 (Foto: Reprodução/ FPF TV)

O Moleque Travesso marcou o primeiro aos 14 do primeiro tempo. Lucas Ybóm recebeu na entrada da área e bateu no canto. O empate do Atibaia saiu ainda na etapa inicial. Aos 27, após cobrança de escanteio, Guilherme chegou antes do goleiro na bola e cabeceou para o gol. A virada veio somente no fim da partida, aos 49 do segundo tempo. Felipe Menezes recebeu na área e bateu no canto direito para garantir a vitória de virada.

Com o triunfo Atibaia segue na quarta colocação, com 23 pontos. O time não pode mais ser ultrapassado pelo nono colocado, primeiro time fora da zona de classificação. O Juventus, por outro lado, não tem mais chances de ir ao mata-mata. O time é o 13º colocado, com 14 pontos.

Na última rodada da primeira fase, a ser disputada no sábado, 15, o Atibaia encara o XV de Piracicaba, no estádio Barão da Serra Negra, às 15h. No mesmo horário, o Juventus se despede da Série A2 em duelo contra o EC São Bernardo, na Rua Javari.

Fonte: Globoesporte.globo.com