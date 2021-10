Natação de Atibaia conquista 1º lugar em Circuito Paulista de Maratonas Aquáticas

A equipe Portuguesa Santista, da Associação Desportiva Atibaiense em parceria com a Prefeitura da Estância de Atibaia, participou do Circuito Paulista de Maratonas Aquáticas com a atleta Hannah Alcântara de Almeida. A competição aconteceu no último dia 19 de setembro na Praia de Bora Bora – SP, onde a atleta conquistou o título de campeã nos 500 e 1.000 metros na categoria Petiz.

A Prefeitura de Atibaia mantém uma série de convênios com Organizações da Sociedade Civil – OSC para o desenvolvimento de atividades esportivas no município, em diversas modalidades. Com os projetos realizados, Atibaia está sempre participando de competições e investindo na área esportiva, que segue rendendo resultados positivos e incentivando os atletas da cidade.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os treinos de natação da ADA acontecem na piscina do Ginásio de Esportes Elefantão, de terça a sexta, em três períodos: manhã, tarde e noite. As aulas são oferecidas para alunos a partir dos quatro anos até a melhor idade, fornecendo treinamento desde a iniciação ao alto rendimento focado em águas abertas. Atualmente, cerca de 250 munícipes são atendidos com a parceria da Prefeitura de Atibaia por meio da lei de incentivo ao esporte.

Com os convênios esportivos firmados em Atibaia, a Prefeitura oferece 35 modalidades na cidade, atendendo cerca de 10 mil pessoas (inclusive por meio de atividades de lazer ofertadas em todo o município). O trabalho é desenvolvido em regime de mútua cooperação com as OSC, por meio de três processos distintos: Chamamento Público; Lei de Incentivo ao Esporte; e Concurso de Projeto. As aulas e atividades esportivas estão disponíveis em diversos bairros e para pessoas de todas as idades: crianças, jovens, adultos e idosos, a partir dos quatro anos de idade.

