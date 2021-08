Os atletas da Associação Aquática de Atibaia participaram do Campeonato Brasileiro de Natação de Inverno, que aconteceu de 28 a 31 de julho, em Recife. Cinco atletas da associação disputaram o campeonato nas categorias júnior e juvenil. A competição foi promovida pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA e suas Federações Aquáticas Estaduais em disputa do “Troféu Tancredo Neves” na categoria júnior e do “Troféu Artur Sampaio Carepa” na categoria juvenil, com a finalidade de desenvolver o intercâmbio desportivo em todo o território nacional e colaborar na difusão e apuro do nível técnico de alto rendimento da natação brasileira.

Natação de Atibaia participa de campeonato brasileiro em Recife (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura)

Das nove provas disputadas, os nadadores superaram seus desempenhos em cinco. Nas provas dos 200 e 100 metros nado peito, a atleta atibaiense Júlia Pavão se destacou conquistando a 5ª posição na categoria júnior do campeonato brasileiro. Também na categoria júnior, Renan Fagundes ocupou a 35ª posição na prova de 200 metros livre. Já na categoria juvenil, Catarina Nunes ficou em 23º lugar na prova dos 100 metros livre e em 32º na prova dos 50 metros livre, enquanto João Pedro Campos ocupou a 30ª colocação na prova dos 100 metros borboleta e a 48ª nos 200 metros livre. Ainda na categoria juvenil, João Pedro Araújo ocupou a 23ª posição na prova dos 100 metros nado costas e a 26ª posição nos 200 metros nado costas.

A Associação Aquática de Atibaia – A3, onde atletas realizam seus treinamentos, é uma das Organizações da Sociedade Civil (OSC) que mantém convênio esportivo junto à Prefeitura, recebendo recursos municipais por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Os treinos de natação acontecem no Centro Integrado de Educação Municipal – CIEM I, de segunda a sábado. Atualmente cerca de 50 nadadores da cidade são atendidos por meio dessa parceria com o Executivo Municipal.

Com os convênios esportivos firmados em Atibaia, a Prefeitura oferece 33 modalidades na cidade, atendendo cerca de 10 mil pessoas (inclusive por meio de oficinas esportivas ofertadas em todo o município). O trabalho é desenvolvido em regime de mútua cooperação com as OSC, por meio de três processos distintos: Chamamento Público; Lei de Incentivo ao Esporte; e Concurso de Projeto. As aulas e atividades esportivas estão disponíveis em diversos bairros e para pessoas de todas as idades: crianças, jovens, adultos e idosos, a partir dos quatro anos de idade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia