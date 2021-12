Paulistão de Natação rende mais 3 medalhas para equipe de Atibaia em 2021

A natação de Atibaia encerrou sua participação em competições de 2021 com mais três medalhas na disputa do Paulistão Juvenil e Júnior de Verão 2021, realizado de sexta-feira a domingo (17 a 19 de dezembro), em Bauru. O destaque da equipe foi Júlia Gomes Pavão, de 17 anos, que conquistou o bicampeonato Paulista dos 200 metros nado peito, na categoria Júnior, unificando títulos de inverno e verão, e também ganhou outras duas medalhas, prata nos 50 m peito e bronze nos 100 m peito.

Atleta Júlia Gomes Pavão conquistou título Paulista e outras duas medalhas (Foto: Reprodução/Site Prefeitura de Atibaia)

Atibaia foi representada por cinco atletas da Associação Aquática de Atibaia – A3, que conta com parceria da Prefeitura de Atibaia. Além de Júlia, participaram da competição Catarina Nunes, João Pedro Araújo e João Pedro Campos (Juvenil) e Renan Passos (Júnior). A equipe terminou na 11ª colocação na Categoria Júnior com 32 pontos e na 30ª posição na Categoria Juvenil com 14 pontos. O Paulistão, realizado pela Federação Aquatica Paulista (FAP), contou com a participação de 50 entidades com total de 568 atletas.

Atibaia foi representada por cinco atletas da Associação Aquática de Atibaia – A3 (Foto: Reprodução/Site Prefeitura de Atibaia)

A equipe de natação de Atibaia conquistou resultados expressivos neste ano, incluindo outros três títulos do Campeonato Paulista, o vice-campeonato brasileiro da atleta Júlia Gomes Pavão, 41 medalhas conquistadas na 4ª Super Copa São Paulo de Verão e dezenas de medalhas em competição disputada em Bauru, além das participações no Campeonato Brasileiro de Natação de Inverno, em Recife, com as categorias Juvenil e Júnior, e no Brasileiro Juvenil de Verão em Porto Alegre.

A Associação Aquática de Atibaia – A3 é uma das Organizações da Sociedade Civil (OSC) que mantém convênio esportivo junto à Prefeitura, recebendo recursos municipais por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Os treinos de rendimento da natação acontecem no Centro Integrado de Educação Municipal – CIEM I, de segunda a sábado. Segundo a Associação Aquática de Atibaia – A3, atualmente cerca de 50 nadadores da cidade são atendidos por meio dessa parceria com o Executivo Municipal.

O trabalho da Prefeitura de Atibaia para a disponibilidade de modalidades esportivas é desenvolvido em regime de mútua cooperação com OSCs, por meio de três processos distintos: Chamamento Público; Lei de Incentivo ao Esporte; e Concurso de Projeto. As aulas e atividades esportivas estão disponíveis em diversos bairros e para pessoas de todas as idades.

Mais informações podem ser obtidas com a A3, por meio do Instagram @a3atibaia, ou com a Secretaria de Esportes e Lazer pelo telefone (11) 4411-2767 ou no endereço Av. Horácio Netto, nº 1061, Samambaia Parque Residencial, das 9h às 16h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia