Portuguesa vence Atibaia e se isola na liderança do Grupo 4 da Copa Paulista

A Portuguesa venceu o Atibaia por 3 a 0 nesta terça-feira, 28, pela quinta rodada da Copa Paulista. No estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, a Lusa marcou duas vezes com Caio Mancha e uma com Cesinha.

Atibaia x Portuguesa – Copa Paulista (Foto: Divulgação/ Portuguesa)

Com o resultado, a Lusa se isola na liderança do Grupo 4, com oito pontos. O Atibaia, que conhece a primeira derrota, está em segundo, com cinco.

O próximo jogo das equipes é na próxima semana. A Portuguesa enfrenta o Juventus, fora de casa, na terça-feira, 5, às 15h. No mesmo dia e horário, a bola rola para Atibaia e Taubaté.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado pela efetividade da Portuguesa, apesar de ter começado com uma chance de gol do Falcão, com Matheus Roldan. Logo aos 16 minutos, a Lusa abriu o placar, com Caio Mancha, de cabeça. Aos 23, Cesinha ampliou, em uma jogada de velocidade pela direita. Sem dar tempo para o respiro do Atibaia, a estrela de Caio brilhou novamente para fazer o terceiro gol.

No segundo tempo, o Atibaia teve um bom volume de criação e incomodou bastante a Portuguesa. No entanto, o time pecou em finalizações. O goleiro Thomazella também fez grandes defesas. No final da partida, com os ânimos quentes, as equipes começaram uma confusão que resultou em cartão amarelo para os dois lados: Romarinho, do lado do Atibaia, e Felipe Sousa, da Lusa.

Fonte: Globoesporte.globo.com