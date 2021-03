Presidente do Atibaia justifica troca de treinador: “Time não estava produzindo o que podia”

O presidente do Atibaia, Alexandre Barbosa, apontou o rendimento da equipe no Campeonato Paulista da Série A2 como motivo para a troca de comando da equipe. No último sábado, 27, o clube demitiu o técnico Carlão e anunciou Alex Alves para o cargo.

Carlão deixou o Atibaia na oitava colocação da Série A2, com seis pontos. Para Alexandre Barbosa, o time poderia render mais.

Alexandre Barbosa, presidente do Atibaia (Foto: Reprodução/TV Falcão)

“Este ano entramos com um projeto totalmente diferente dos outros. Investimos muito em estrutura e contratamos jogadores caros. O time não estava produzindo tudo o que podia. Estava deixando muito a desejar. Não é porque está no G8 ou porque está com 50% de produtividade que está bom. Estávamos iguais ao ano passado e a folha salarial era 30% do que é hoje”, explicou Alexandre.

“Sou um presidente que acompanha os treinos e o dia a dia do clube. Eu percebi que não deu liga. Não deu certo. Por isso, precisamos mudar. Dar uma vida nova ao projeto”, completou.

Ainda segundo o presidente, o atual momento em que se encontra o campeonato, com a paralisação por conta da fase emergencial, foi determinante para a decisão. A reestreia do Atibaia estava marcada para a próxima quarta-feira, 31, às 15h, contra a Portuguesa Santista, no Estádio Décio Vitta. Porém, com o prorrogamento da fase emergencial do Plano SP para o dia 11 de abril, a partida será reagendada.

“Nós vimos que não estava dando certo, por isso decidimos agir antes do reinício do campeonato. Não queríamos que o novo treinador fosse jogado na fogueira. Com a escolha, dá para dar um tempo para ele organizar a casa e trabalhar bem”, afirmou.

O ge procurou o técnico Carlão para comentar a demissão do clube, mas o treinador preferiu não se pronunciar sobre a saída.

Escolha pelo novo treinador

Questionado sobre a decisão de trazer Alex Alves para o comando do time, Alexandre Barbosa destacou a admiração pelo trabalho do treinador em outros anos no futebol paulista. O técnico, que estava disputando a primeira divisão paranaense pelo Cascavel-PR, acumula passagens por Nacional (2016 e 2017) e Juventus (2018 a 2020), além do time sub-17 da Portuguesa.

“Acompanho ele faz tempo. Nos últimos anos, ele teve duas oportunidades para classificar para o mata-mata com o Juventus na Série A2 e, nas duas, bateu na trave. É um técnico que conhece muito bem a divisão e o nosso elenco. Ele já jogou contra muitos dos nossos jogadores e também teve alguns no elenco ao longo dos últimos anos”, salientou Barbosa.

“No ano passado (2020), nós tínhamos um time que atacava demais, mas se defendia pouco. Neste ano, estávamos com um time que se defendia muito, mas atacava pouco. Agora, acho que precisamos de um meio termo. Acho que o Alex é o cara ideal para trazer esse equilíbrio”, afirmou.

Fonte: Globoesporte.globo.com