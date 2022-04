Quantas calorias perdemos ao correr, pedalar e nadar?

As três modalidades de exercícios aeróbicos mais praticadas são certamente caminhada ou corrida, ciclismo e natação. Podemos considerar que os objetivos mais comuns dos praticantes destas modalidades são condicionamento físico, saúde e perda de peso. Portanto, fazer uma análise do gasto calórico das três modalidades é sempre oportuno. Neste contexto, é necessário sempre considerar variáveis como peso, condicionamento físico, intensidade do exercício e habilidade motora. Com as devidas ressalvas, podemos fazer uma consideração comparativa usando alguns exemplos hipotéticos.

(Imagem Ilustrativa: Pixabay)

Vamos considerar um indivíduo com 70 kg, saudável que se exercite nas três modalidades. Esse indivíduo vai fazer:

30 minutos de corrida em terreno plano. Ao correr ele vai desenvolver uma velocidade de 10 km por hora, completando, portanto, 5 km nos 30 minutos.

30 minutos de ciclismo, também em terreno plano. Pedalando ele vai manter uma velocidade de 18 km por hora percorrendo 9 km em 30 minutos.

30 minutos de natação Devemos admitir que apesar de não ser um nadador de elite o nosso amigo saiba nadar razoavelmente no chamado estilo livre de natação. Nadando ele vai manter um ritmo moderado de 1 metro por segundo, ou seja, 60 metros por minuto, portanto, cerca de 1800 metros em 30 minutos.

Segundo artigos publicados em revistas científicas, teríamos como gasto calórico resultantes nas três modalidades considerando, portanto, a mesma duração total de exercício:

Correr – 376 calorias

Pedalar – 225 calorias

Nadar – 360 calorias

As diferenças observadas de distância percorrida são explicadas pela eficiência mecânica diferente das três modalidades. Devemos lembrar que, para correr, estamos sustentando nosso peso corporal. Já na bicicleta usamos um sistema de engrenagens que aumenta a eficiência mecânica. E na natação, o empuxo da água proporciona uma flutuação que atenua o esforço, apesar de exigir enorme habilidade motora. As três modalidades são igualmente eficientes para os objetivos descritos acima e a escolha de uma delas deve seguir o princípio básico do prazer de praticar!

Referência:

Is the New AquaTrainer® Snorkel Valid for VO2 Assessment in Swimming?

Fonte: EuAtleta