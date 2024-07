Recuperação do exercício é essencial para evolução de corredores

Quando um objetivo de tempo não é atingido, muitos corredores logo pensam: “Preciso treinar mais”. Mas, na verdade, vários deles deveriam pensar: “Preciso descansar mais”.

É na fase de recuperação, principalmente no momento do sono profundo, que o corpo se adapta ao esforço e, com isso, evolui. Sem o devido descanso, ele começa a lutar para manter o rendimento e, frequentemente, fica muito mais cansado do que o habitual depois dos treinos. Em casos mais extremos, você perde até a vontade de correr.

(Imagem Ilustrativa de madison lavern por Unsplash)

O organismo emite alguns sinais de que você está treinando demais e descansando de menos. Um deles é a frequência cardíaca elevada, geralmente um indicativo de estresse físico ou emocional.

Quando o corpo está esgotado pelo treinamento e/ou tarefas do dia a dia, ocorre a produção de substâncias que podem te deixar mais irritado e ansioso.

Outros sinais de alerta são muitos treinos com baixo rendimento, dores musculares periódicas, infecções nas vias respiratórias (principalmente garganta) e aumento do número de lesões.

Um sono consistente é essencial para o crescimento e a reconstrução das fibras musculares, e noites de sono ruim em sequência podem ser devastadoras para a performance.

Se você passa por um momento de estresse em alta na vida pessoal ou no trabalho, deve se dar ao luxo de pegar mais leve no treino.

Uma boa sugestão em uma fase dessas é diminuir, na média, cada treino em 20% ou 30%. Você também pode fazer o treino inserindo algumas caminhadas regulares, como, por exemplo, alternar 4 minutos de corrida com 1 minuto de caminhada ou 9 minutos de corrida com 1 minuto de caminhada.

Fonte: EuAtleta