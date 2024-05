Saiba qual é o melhor horário para fazer exercício, segundo estudo

Qual é a melhor hora para se exercitar? E para ajudar a perder peso? E para se obter os melhores benefícios de saúde? Melhor treinar de manhã? À tarde? Ou à noite? Os benefícios são os mesmos para todos?

(Imagem Ilustrativa de lucas Favre por Unsplash)

Segundo pesquisadores da Universidade de Syndye, a resposta é a seguinte: realizar a maior parte da atividade física diária à noite está ligada aos maiores benefícios para a saúde das pessoas que vivem com obesidade, de acordo com os pesquisadores que acompanharam a trajetória de 30 mil pessoas ao longo de quase oito anos.

Usando dados de dispositivos vestíveis para categorizar a atividade física dos participantes de manhã, à tarde ou à noite, os pesquisadores descobriram que aqueles que fizeram a maioria da atividade física aeróbica moderada a vigorosa – do tipo que aumenta nossa frequência cardíaca e nos deixa sem fôlego – entre 18h e meia-noite tinham o menor risco de morte prematura e morte por doenças cardiovasculares.

A frequência com que as pessoas realizavam atividade física moderada a vigorosa (AFMV) à noite, medida em séries curtas de até ou mais de três minutos, também pareceu ser mais importante do que a quantidade total de atividade física diária.

O estudo, liderado por pesquisadores do Centro Charles Perkins da universidade, foi publicado na revista Diabetes Care no ulimo mês de abril.

Devido a uma série de fatores sociais complexos, cerca de dois em cada três australianos têm excesso de peso ou obesidade, o que os coloca em um risco muito maior de condições cardiovasculares importantes, como ataques cardíacos e derrames, e morte prematura.

O exercício não é de forma alguma a única solução para a crise de obesidade, mas esta pesquisa sugere que as pessoas que podem planejar a atividade em determinados momentos do dia podem compensar melhor alguns desses riscos à saúde.

Ensaios clínicos menores têm mostrado resultados semelhantes, porém a grande escala de dados dos participantes deste estudo, o uso de medidas objetivas de atividade física e desfechos difíceis, como morte prematura, tornam esses achados significativos.

Os pesquisadores se concentraram em rastrear o MVPA aeróbico contínuo em crises de 3 minutos ou mais, já que pesquisas anteriores mostram uma forte associação entre esse tipo de atividade, controle de glicose e risco reduzido de doenças cardiovasculares em comparação com períodos mais curtos de exercício (não aeróbicos).

As atividades incluíam qualquer coisa, desde caminhar com força até subir escadas, mas também pode incluir exercícios estruturados, como corrida, trabalho ocupacional ou até mesmo limpar vigorosamente a casa.

Embora observacionais, os resultados do estudo apoiam a hipótese original dos autores, que é a ideia – baseada em pesquisas anteriores – de que pessoas que vivem com diabetes ou obesidade, que já são intolerantes à glicose no final da noite, podem ser capazes de compensar parte dessa intolerância e complicações associadas, fazendo exercícios físicos atividade à noite.

Os pesquisadores usaram dados do UK Biobank e incluíram 29.836 adultos com mais de 40 anos de idade vivendo com obesidade, dos quais 2.995 participantes também foram diagnosticados com diabetes tipo 2.

Os participantes foram categorizados em AFMV da manhã, tarde ou noite com base em quando realizaram a maioria de seu AFMV aeróbio medido por um acelerômetro de pulso usado continuamente por 24 horas por dia durante 7 dias no início do estudo.

A equipe vinculou dados de saúde (dos Serviços Nacionais de Saúde e Registros Nacionais da Escócia) para acompanhar a trajetória de saúde dos participantes por 7,9 anos. Nesse período, foram registrados 1.425 óbitos, 3.980 eventos cardiovasculares e 2.162 eventos de disfunção microvascular.

Para limitar o viés, os pesquisadores contabilizaram diferenças como idade, sexo, tabagismo, consumo de álcool, consumo de frutas e vegetais, tempo sedentário, AFMV total, escolaridade, uso de medicamentos e duração do sono. Também foram excluídos os participantes com doença cardiovascular e câncer pré-existentes.

Os pesquisadores dizem que a duração do acompanhamento do estudo e a análise de sensibilidade adicional reforçam a força de suas descobertas, no entanto, devido ao design observacional, eles não podem descartar completamente a potencial causa reversa. Essa é a possibilidade de que alguns participantes tenham apresentado níveis aeróbios mais baixos de AFMV devido à doença subjacente ou não diagnosticada.

É um momento realmente empolgante para pesquisadores neste campo e praticantes, pois os dados capturados por dispositivos vestíveis nos permitem examinar padrões de atividade física em uma resolução muito alta e traduzir com precisão as descobertas em conselhos que podem desempenhar um papel importante nos cuidados de saúde.

Embora pesquisas mais extensas para estabelecer vínculos causais, este estudo sugere que o momento da atividade física pode ser uma parte importante das recomendações para o controle futuro da obesidade e diabetes tipo 2 e cuidados preventivos de saúde em geral.

Fonte: EuAtleta