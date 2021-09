São Caetano e Atibaia empatam e Falcão fica na ponta do Grupo 4 da Copa Paulista

São Caetano e Atibaia empataram por 1 a 1 na última sexta-feira (24), no estádio Anacleto Campanella, pela quarta rodada da Copa Paulista. O Falcão abriu o placar com Rafael Rosa, e o Azulão com Lucas Surcin, filho de Marcelinho Carioca, em cobrança de falta.

Com o resultado, o São Caetano segue sem vitórias na competição. Agora com dois pontos, é lanterna do Grupo 4. Enquanto isso, o Atibaia vai a cinco pontos e fica na liderança da chave.

São Caetano e Atibaia empatam em jogo da Copa Paulista (Foto: Reprodução: Globoesporte.com)

As equipes voltam a campo nesta semana. O São Caetano visita o Juventus, na terça-feira (28), às 15h. Já o Atibaia recebe a Lusa, para um confronto que vale a liderança direta, no mesmo dia e horário.

O jogo

Em um jogo de pouca criação, as equipes fizeram um primeiro tempo morno. Na melhor oportunidade, em bola parada, o Atibaia abriu o placar. Rafael Rosa abriu o placar aos 40 minutos iniciais, com um belo gol de falta.

O segundo tempo continuou sem muitas oportunidades. Mesmo com muitas alterações nas equipes, o jogo continuou morno. No final, o São Caetano encontrou, também na bola parada, o recurso que resultou no gol de empate. Lucas Surcin, filho de Marcelinho Carioca, empatou aos 42 com um gol de falta.

