São José vence Atibaia em jogo-treino preparatório para o Paulista de Vôlei

O Vôlei São José venceu o Atibaia por 3 sets a 1 nesta quarta-feira (14), em jogo-treino disputado no ginásio da Univap, em preparação para a disputa do Campeonato Paulista.

Vôlei São José x Atibaia – jogo-treino (Foto: Juliana Santos / Viapol Vôlei São José)

A atividade foi realizada em formato normal de jogo, para dar rodagem e ritmo aos atletas nesta fase final de preparação. A vitória dos joseenses veio com as seguintes parciais: 25/19, 28/26, 22/25 e 25/19.

O São José estreia no Paulista de Vôlei no próximo dia 23, contra o Praia Grande, no ginásio do Teatrão, às 20h. O Atibaia faz a primeira partida também no dia 23, contra o Suzano, às 19h30, no ginásio Elefantão.

Fonte: Ge.globo.com