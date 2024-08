Suzano vence o Atibaia e lidera o Campeonato Paulista masculino de vôlei

O Suzano chegou à segunda vitória seguida no Campeonato Paulista masculino de vôlei após bater o Atibaia por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/18 e 25/18, na noite da última sexta-feira (23), no ginásio Elefantão, em Atibaia, pela segunda rodada da primeira fase do estadual.

(Foto: Leonardo Moreira / Suzano Vôlei)

Com o triunfo, o time comandado pelo técnico Peu manteve o primeiro lugar na classificação, agora com seis pontos. O Sesi-Bauru, que tem três pontos e joga neste sábado contra o Campinas, fora de casa, é a única equipe que pode igualar a campanha suzanense nesta rodada. Por outro lado, o Atibaia amargou a segunda derrota e aparece em último lugar, sem pontos.

Os times voltam à quadra pela terceira rodada do Paulista, que acontecerá na próxima sexta-feira (30). Suzano recebe Campinas na Arena Suzano, às 19h, e Atibaia joga contra Guarulhos no ginásio da Ponte Grande, na Grande São Paulo, às 19h30.

Sistema de disputa

Em 2024, oito clubes vão disputar o Campeonato Paulista masculino de vôlei: Atibaia, Campinas, Guarulhos, Praia Grande, Sesi-Bauru, Suzano, São José e Santo André.

De acordo com o regulamento, na primeira fase, os times vão se enfrentar em turno único, classificando-se para as semifinais os quatro melhores.

A partir das semifinais, os confrontos serão decididos em melhor de duas partidas, com a vantagem do mando de quadra para a equipe de melhor campanha. Em caso de empate ao final dos dois jogos, o classificado será definido no golden set.

