Treinos do Duelo de Motos começam nesta sexta-feira (25) e seguem no sábado e domingo em Atibaia

Nesta sexta-feira (25) a quinta edição em Atibaia do Duelo de Motos – maior competição de Motocross Freestyle (estilo livre), ou FMX, do Brasil – tem início com o primeiro treino livre, cujas sessões se repetem no sábado (26) e domingo (27), sempre das 14h às 15h. Este ano a competição contará com dez pilotos, sendo nove brasileiros e um estrangeiro, que mostrarão suas habilidades na Arena do Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret (Alameda Professor Lucas Nogueira Garcez, nº 511, Parque das Águas). As disputam acontecerão de 4 a 6 de março e a final terá transmissão ao vivo durante o Programa Esporte Espetacular da Rede Globo – mais uma oportunidade para Atibaia apresentar suas belezas e sua vocação para os esportes e para o turismo de aventura a todo o país.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

De 4 a 6 de março, durante as disputas, o evento será fechado com controle de acesso e a entrada será um quilo de alimento não perecível para destinação ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia. Além disso, será permitido somente 70% da capacidade total do local e haverá exigência de apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 com duas doses ou dose única e de um documento com foto. Também será obrigatório o uso de máscara e haverá disponibilização de álcool em gel em diversos pontos da arena. Ainda será proibida a entrada com coolers com alimentos e bebidas, exceto água.

Os participantes confirmados para o Duelo de Motos 2022 em Atibaia são o chileno Javier Villegas, campeão do evento em 2017; Jonilson “Kiko” Silva (Boa Vista/RO), vencedor em 2020; Gilmar “Joaninha” Flores (Sinop/MT), hexacampeão da Copa Brasil e campeão do Desafio Internacional de Motocross Estilo Livre em 2014; Marcelo Simões (Herculândia/SP), campeão mundial no Freestyle Motocross das Nações e recordista de títulos (5) no Brasileiro de FMX; Claudio “Claudinho” Rocha (Fortaleza/CE); Robertt “Robertinho” Fire (Inocência/MT); Diego Djamdjian (São Paulo/SP); Tatá Mello (Atibaia/SP); Jeff Campacci (Campinas/SP); e Cyro Oliveira (Bragança Paulista/SP), primeiro campeão brasileiro de FMX e detentor do título latino-americano da modalidade. Cyro, aliás, substitui o tricampeão Fred Kyrillos, vencedor em 2018, 2019 e 2021, que não poderá participar desta edição.

Uma das atrações do Duelo de Motos é justamente seu sistema de disputa. Ao contrário do que acontece em outros eventos com chave aberta, onde cada piloto se apresenta e recebe uma classificação com base em sua nota, no Duelo de Motos as competições são realizadas em um sistema “homem a homem”. Dois pilotos se enfrentam diretamente e somente o vencedor de cada bateria segue para a fase seguinte. Para garantir a classificação, os pilotos deverão elaborar uma rotina de manobras desafiadoras, levando em conta o seu grau de dificuldade, a extensão de seus movimentos e a forma como eles serão distribuídos ao longo dos obstáculos durante a apresentação.

Atração do Verão Espetacular da Rede Globo, o Duelo de Motos tem como objetivo fomentar e propagar no município a prática esportiva da modalidade (Motocross Estilo Livre – FMX), além de divulgar o nome de Atibaia e seus atrativos turísticos em rede nacional.

O Duelo de Motos 2022 conta com organização e realização IAPOIO e Esporte Multiplataforma, com patrocínio de Monster Energy Drink, Dorflex, Magazine Torra, Pixbet e apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio das secretarias de Turismo e de Esporte e Lazer.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia