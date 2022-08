Vôlei São José vence Atibaia na estreia do Campeonato Paulista

O Vôlei São José estreou com vitória no Campeonato Paulista 2022. Na noite desta sexta-feira, os joseenses venceram o Atibaia por 3 sets a 0, no ginásio da ADC Embraer. O triunfo foi conquistado com as seguintes parciais: 25/17, 25/14 e 25/15.

(Imagem Ilustrativa: Tania Van den Berghen por Pixabay)

A partida marcou as estreias de algumas contratações do São José para a temporada, como o ponteiro Douglas Souza, campeão olímpico em 2016, o líbero Rogerinho e o levantador Matheus Brasília. Pelo lado de Atibaia, destaque para a estreia do técnico Talmo Gonçalves, campeão olímpico em 1992, que chegou ao time nesta temporada com o conquistar os acessos nas Superligas C e B.

O São José volta a jogar na próxima sexta-feira, 19, contra o Suzano, às 19h, fora de casa. O Atibaia recebe o Guarulhos, no mesmo dia e horário, no ginásio Elefantão.

Fonte: ge.globo.com