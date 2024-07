Alunos de Bom Jesus dos Perdões apresentam projetos ambientais para representante da Petrobras

Há um ano, a equipe do De Olho nos Rios iniciava algumas oficinas ambientais com um grupo de alunos do quinto ano da EMEIEF Nossa Senhora Aparecida, de Bom Jesus dos Perdões. Foram momentos de compartilhar experiências e vivenciar na prática algumas atividades voltadas para a preservação da água, fauna e flora, o que resultou na formação da Conexão De Olho nos Córrego dos Mascates, com o objetivo de formar agentes ambientais com potencial de despertar e incentivar a comunidade local para as questões da natureza.

(Foto: Divulgação / De Olho nos Rios)

Todo este período de rico aprendizado resultou em uma apresentação do projeto para o representante da Petrobras, responsável pela fiscalização do De Olho nos Rios, que teve a oportunidade de ouvir dos alunos, as iniciativas ambientais implantadas pelo projeto na área da escola como a horta orgânica e o pomar de frutos nativos. Na ocasião, mais uma espécie nativa foi plantada, a pitanguinha-de-matos, que, assim como os próprios alunos, mesmo sendo de pequeno porte, dão frutos abundantes.

Os diretores e coordenadores da escola, motivados pelas iniciativas do projeto, têm expectativa de ampliar a ação ambiental na comunidade, a partir do aprendizado obtido pelos alunos.

De Olho nos Rios

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental, que incentiva a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre, visando a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos.

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar