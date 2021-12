APA – Rio Atibaia: Interessados em participar do conselho devem se inscrever até o dia 7

A Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realiza, no próximo dia 14 de dezembro, reunião para renovação dos membros do Conselho Consultivo da Área de Preservação Ambiental (APA) do Rio Atibaia. O encontro acontecerá no Centro de Educação Ambiental (Balneário Municipal), a partir das 14h.

As entidades representativas que têm interesse em compor o conselho devem se inscrever até o dia 07 de dezembro, por meio de protocolo na plataforma 1DOC (www.atibaia.sp.gov.br/sempapel) na opção OUTROS, inserindo os seguintes documentos em formato PDF: Estatuto Social (cópia), ata de eleição da última diretoria (cópia), Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ e ofício de indicação dos representantes da entidade (01 Titular e 01 Suplente).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental – APA do Rio Atibaia tem como objetivo promover diálogos e contribuir para a melhoria ambiental, integrando poder público e sociedade. É um órgão colegiado, integrante da estrutura administrativa da unidade de conservação, de caráter consultivo dentro das funções específicas de sua competência no sistema de gestão da APA, instituído pelo Decreto n° 8.097, de 15 de dezembro de 2016.

Além da APA do Rio Atibaia, a Secretaria de Meio Ambiente também é a responsável pela gestão de mais uma unidade de conservação, o Parque Natural Municipal da Grota Funda.

Em caso de dúvidas, é necessário entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, pelo telefone 4418-7800, opção 6.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia