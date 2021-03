Bate-papo virtual celebra 11 anos das unidades de conservação da Serra do Itapetinga

Nesta terça-feira, 30 de março, a partir das 18 horas, será transmitido, na página do Facebook da ONG Simbiose, um bate papo celebrando os 11 anos da criação do Parque Estadual do Itapetinga e do Monumento Natural Estadual Pedra Grande.

A roda de conversa tratará sobre passado, presente e futuro das Unidades de Conservação, com convidados da Fundação Florestal e representantes da equipe Simbiose.

É uma oportunidade para tirar dúvidas sobre a gestão e peculiaridades das áreas protegidas da Serra do Itapetinga, como a Pedra Grande.

Serviço

Celebração 11 Anos PEITAP e MONA Pedra Grande

Data: Terça-feira, 30 de março

Horário: 18 horas

Transmissão ao vivo pelo Facebook/ongsimbiose