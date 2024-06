Cetesb aponta que qualidade da água está insatisfatória em Atibaia e Bragança Paulista

Um novo sistema de monitoramento da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) avaliou a qualidade da água que chega a quatro estações da agência no Vale do Paraíba e região bragantina.

Segundo o órgão, duas cidades tiveram resultados insatisfatórios e duas foram classificadas como satisfatórias.

De acordo com o levantamento, a cidade de Queluz e Pindamonhangaba tiveram avaliação positiva, com o resultado de qualidade satisfatório. Já Atibaia e Bragança Paulista foram classificadas com o resultado insatisfatório.

Rio Atibaia (Foto: Reprodução/ Google Street View)

Segundo a Cetesb, o índice avalia a água antes do tratamento pelas distribuidoras, e portanto, é um reflexo sobre a preservação dos rios da região.

As águas avaliadas são dos rios ou represas, o que é chamado de água bruta pelo órgão. Entre os critérios para a avaliação estão o oxigênio dissolvido, PH, temperatura da água, condutividade elétrica e turbidez.

Três dos parâmetros são limites estabelecidos por lei e usados na avaliação: o PH de 6 a 9; oxigênio mínimo de 5 mg/l e turbidez máxima de 100.

Os parâmetros foram usados na avaliação de Atibaia e Bragança Paulista pela Cetesb, que constatou que o Rio Atibaia e Jaguari não estão atendendo neste momento o nível de oxigênio dissolvido.

Em Atibaia o nível de oxigênio dissolvido foi de 4,91 mg/l e no Jaguari de 2,58 mg/l, quando o mínimo estabelecido pelo critério é de 5 mg/l.

Quando a água bruta está com qualidade compatível ao que se espera, ela pode ser usada como manancial para abastecimento e recreação, por exemplo. Já quando deixa de atender um desses critérios, é considerada qualidade insatisfatória.

A Cetesb explicou que este monitoramento automático vai direcionar as tomadas de decisão para os investimentos em recursos hídricos no estado.

Fonte: G1.globo.com