Confira a previsão do tempo para o último fim de semana de Primavera em Atibaia

O último fim de semana de primavera terá mudanças no tempo no estado de São Paulo. O verão começa oficialmente quarta-feira, 21 de dezembro de 2022, às 18h48min pelo horário de Brasília e termina no dia 20 de março, às 18h25.

Neste fim de semana, a passagem de uma nova frente fria vai reforçar as instabilidades no estado de São Paulo. O sábado (17), ainda será bastante ensolarado, condição de pré-frontal, com temperaturas subindo ao longo do dia e pancadas de chuva entre tarde e noite.

O tempo muda no domingo (18), com a aproximação da frente fria na costa do Sudeste. Amanhecer já com muitas nuvens e com chuva. Durante os temporais as rajadas de vento aumentam, variando de 50 a 70 km/h, aumentando a sensação de frio.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (16) a expectativa é de sol e calor, com aumento de nuvens ainda de manhã. Devem ocorrer pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Máxima de 29º e mínima de 15º.

No sábado (17) a condição pré-frontal que antecede a frente fria ainda deixa a temperatura alta durante o dia. São esperadas pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 27º e mínima de 17º.

No domingo (18), a aproximação de uma frente fria provoca aumento da nebulosidade. O dia deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva. Noite chuvosa. Máxima de 26º e mínima de 17º.

A previsão para a segunda-feira (19) é de tempo chuvoso de manhã e à noite. Aberturas de sol à tarde, ainda com pancadas de chuva e queda de temperatura. Máxima de 22º e mínima de 18º.

Para a terça-feira (20) a previsão é céu nublado e chuva pela manhã. À tarde o sol aparece entre nuvens e ocorrem pancadas de chuva que vão até a noite. Máxima de 29º e mínima de 17º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather