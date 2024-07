Curso de formação de brigadistas florestais da SIMBiOSE é realizado em Atibaia

A Associação Serra do Itapetinga Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos (SIMBiOSE) ofereceu pela primeira vez em Atibaia — em parceria com a The Nature Conservancy (TNC) Brasil e o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (CENAP) do ICMBio — um treinamento robusto de formação de brigadistas florestais que visa fortalecer o trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais na região.

(Foto: Divulgação / SIMBiOSE)

De acordo com Mateus Queiroz, Diretor-Presidente da SIMBiOSE, “de 2017 a 2022, ajudamos a reduzir em cerca de 74% a área atingida por incêndios florestais em territórios prioritários para a conservação nos municípios de Atibaia e Bom Jesus dos Perdões. Além de investimento, esse tipo de resultado depende de pessoas comprometidas e capacitadas para atuar como brigadistas”.

O curso de 40 horas, ministrado por Christian Berlinck — analista ambiental do ICMBio, biólogo, mestre e doutor em Ecologia, com mais de 15 anos de experiência em manejo de fogo e gestão de incidentes — envolveu testes físicos, aulas teóricas, dinâmicas e atividades práticas.

(Foto: Divulgação / SIMBiOSE)

Entre os cerca de 40 participantes, estavam presentes brigadistas da Brigada Florestal Itapetinga da SIMBiOSE, membros da Defesa Civil de Atibaia, Fundação Florestal, Rede Nacional de Brigadas Voluntárias (RNBV), Associação de Bombeiros Voluntários de Bragança Paulista (ABVBP), Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), além de profissionais ligados à área ambiental e voluntários da sociedade civil.

Além de todo aprendizado, o curso promoveu maior integração entre os atores que atuam diretamente na cadeia de monitoramento, prevenção e combate a incêndios florestais no município de Atibaia. Sobretudo em ocorrências de grandes proporções ou de alta complexidade, como os incêndios na Serra do Itapetinga, o trabalho conjunto entre a SIMBiOSE e os órgãos públicos é fundamental.

“A entrada do período de estiagem é o momento essencial para nos reunirmos de novo, fazer uma nova capacitação, porque é a hora que vamos estabelecer os vínculos, combinar operações e como trabalharemos pelos próximos 5 ou 6 meses”, ressalta Vinícius De Zorzi, brigadista florestal e especialista em restauração da TNC Brasil.

Durante a atividade prática de combate, que envolveu a queima de uma área de capim exótico, previamente autorizada pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo — CETESB, a SIMBiOSE teve o apoio do Corpo de Bombeiros (19º GB), Fundação Florestal e Defesa Civil de Atibaia.

Para garantir a segurança de todos, a SIMBiOSE contou com a contribuição da Secretaria Municipal de Saúde, representada pela Dra. Tâmara Baldo Carletti e Santos, que fez as avaliações médicas dos participantes do curso, uma exigência do curso. No dia da queima, a Dra. Karen Cunha Pachón Caetano ofereceu suporte médico voluntário aos que precisassem de atendimento em campo.

Com essa iniciativa, a expectativa da SIMBiOSE é capacitar os brigadistas que já fazem parte da Brigada Florestal Itapetinga e também formar novos voluntários e voluntárias dispostos a se dedicar ativamente à conservação das florestas.

Sobre a SIMBiOSE

A Associação Serra do Itapetinga Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos (SIMBiOSE) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sem fins lucrativos, fundamentada na conservação ambiental, cultura e cidadania e que acredita na transformação da consciência coletiva para defender o meio ambiente, os recursos naturais e a biodiversidade.

Foi fundada em 2005 pelas mãos de jovens atibaienses engajados na preservação e conservação da Serra do Itapetinga, uma “joia ecológica” do Sudeste brasileiro e onde se situa o afloramento rochoso da Pedra Grande. A SIMBiOSE sempre acreditou que sua atuação deveria ir além da montanha, conectando-a não só ecologicamente mas também social, cultural e financeiramente com o resto do território.

Por isso, além de uma área de atuação direta de 33 mil hectares, hoje a SIMBiOSE possui uma área de atuação de indireta de 233 mil hectares na Área de Proteção Ambiental (APA) Sistema Cantareira.

Para cumprir com as finalidades de seu Estatuto Social e suas metas de gestão estabelecidas bianualmente, a SIMBiOSE atua nas seguintes frentes:Gestão de áreas protegidas, Educação ambiental, Manejo Integrado do Fogo (MIF), Soluções Baseadas na Natureza (SbN) e Governança participativa.

Site: https://simbiose.org.br/

Instagram: @simbiose.atibaia

YouTube: @simbiose.atibaia

E-mail para contato: simbiose@simbiose.org.br

Fonte: Assessoria de Comunicação SIMBiOSE