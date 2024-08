Defesa Civil de SP emite alerta para ocorrência de queimadas na região

A Defesa Civil de SP emitiu na quinta-feira (15) um alerta para a possibilidade de queimadas ao longo dos próximos dias, em várias áreas de estado de São Paulo, incluindo Atibaia. Segundo o órgão estadual, o alerta é válido até terça-feira (20). Alguns dias – como por exemplo domingo (18) e segunda-feira (19) – estão com nível máximo de perigo para queimadas na região.

(Imagem: Departamento de Proteção e Defesa Civil Núcleo de Gerenciamento de Emergências)

A condição é provocada principalmente pelo tempo seco, característica comum nesta época do ano no Brasil. Durante o inverno, os registros de chuva diminuem e a umidade relativa do ar também.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as cidades da região têm previsão mínima de umidade relativa do ar entre 15% e 20% nos próximos dias – são níveis baixos, já que a Organização Mundial da Saúde afirma que a umidade relativa do ar ideal é de 60%.

Neste período de estiagem, o Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo funciona 24 horas por dia monitorando os riscos para queimadas. Uma das ferramentas é o Mapa de Risco de Incêndio, que utiliza algoritmos que cruzam dados como umidade relativa do ar, temperatura, velocidade do vento e previsão de chuva, classificando as regiões com maior probabilidade de queimadas por meio de uma escala de cores.

Fonte: G1.globo.com