Descarte correto dos itens de higiene evita obstrução na rede de esgoto

A rede coletora de esgoto serve para escoar a água usada no banho, na escovação dos dentes, lavagem de louça e roupas e descarga no sanitário. No entanto, a equipe da Atibaia Saneamento, empresa responsável pela coleta e tratamento de esgoto no município e que mantém uma Parceria-Público Privada com a SAAE, constata frequentemente que muitos resíduos, jogados indevidamente nos canais, chegam até as Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e causam grandes transtornos.

Utilização de redinhas nas pias e limpeza dos ralos evita que pelos e fios de cabelo desçam pela tubulação (Imagem Ilustrativa: Semevent / Pixabay)

Um dos vilões bastante conhecido no descarte domiciliar é o cabelo. Esse resíduo, aparentemente inofensivo, quando liberado no ralo do chuveiro ou em pias, torna-se um grande causador de entupimento nas residências e vias públicas. Já que, ao adentrar as tubulações, estes fios se juntam ao óleo de cozinha, outras tramas em geral e demais materiais sólidos descartados irregularmente, interrompendo o escoamento do efluente e causando incômodos como mau cheiro, extravasamento e retorno de esgoto pelos ralos, além do perigo de transmissão de doenças.

Além do destino correto dos fios de cabelo, o descarte do papel higiênico gera muitas dúvidas nas pessoas. Em alguns países pelo mundo, ele é lançado diretamente no vaso, o que não é recomendável no Brasil, pois por aqui, apenas 54,1% das residências estão ligadas à uma rede coletora de esgoto e as demais casas despejam os efluentes em fossas rudimentares ou redes de águas pluviais.

De acordo com Sergio Bovo, diretor operacional da Atibaia Saneamento, a participação pública é a maior aliada para evitar problemas desse gênero. “Realizando o descarte correto dos resíduos e tomando os devidos cuidados, como a utilização de redinhas nas pias, limpeza dos ralos para evitar que pelos e fios de cabelo desçam pela tubulação, não despejar óleo no lavatório, assim como evitar fios dentais e absorventes no vaso sanitário, previne que problemas de obstrução aconteçam nas casas e também nas redes públicas”, contou o diretor.

Fonte: Assessoria de Imprensa Atibaia Saneamento