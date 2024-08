Governo de SP emite alerta de risco elevado de incêndios florestais para a região

O Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do estado (CGE) emitiu alerta via SMS 40199 para 16 regiões do estado de SP sobre o risco de incêndios florestais.

Receberam a mensagem usuários cadastrados nas seguintes regiões: Capital, Região Metropolitana de SP, Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São Jose dos Campos, São Jose do Rio Preto e Sorocaba.

Mapa de Risco de Incêndio da Defesa Civil de SP

Segundo o meteorologista do CGE, Willian Minhoto a umidade relativa do ar poderá atingir níveis críticos ao longo do dia. Segundo ele, com exceção do Litoral Paulista, todo o estado atingirá níveis abaixo dos 20% de umidade relativa do ar. As temperaturas também subirão bastante. Na Capital há previsão de máxima de 32°C. Em Ribeirão Preto e Araçatuba as máximas podem chegar aos 36°C.

O texto do SMS trazia a seguinte recomendação: “Risco elevado para incêndios florestais na região. Redobre a atenção em áreas de vegetação seca. Não coloque fogo no mato, isso é crime ambiental!”.

Operação SP Sem Fogo

A Operação SP Sem Fogo, do Governo de São Paulo, está desde junho na fase vermelha, em que as ações de prevenção e combate a focos de incêndio é intensificada. O reforço nas ações ocorre durante o período mais seco do ano, que vai até outubro.

Defesa Civil alerta que, com exceção do litoral, todo o estado atingirá níveis abaixo dos 20% de umidade relativa do ar, aumentando riscos de incêndios (Foto: Divulgação / Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente)

A Operação SP Sem Fogo recomenda para toda a população que sejam adotadas medidas de prevenção contra queimadas e incêndios florestais, tais como:

Não solte balões. Balões que usam fogo podem provocar incêndios florestais;

Evite acender fogueiras, especialmente próximo às matas e florestas;

Não utilizar o fogo para fazer limpeza de terrenos ou queimar lixo;

Faça descarte adequado de seus resíduos;

Faça queima controlada somente quando permitido e com autorização da Cetesb;

Em propriedades rurais, construa e mantenha aceiros limpos para evitar a propagação do fogo, principalmente próximo às estradas e rodovias e às áreas florestais;

Cadastre-se para receber os alertas da Defesa Civil no seu celular. Basta enviar um SMS com o seu CEP para o número 40199

Neste período de estiagem, o Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo funciona 24 horas por dia monitorando os riscos para queimadas. Uma das ferramentas é o Mapa de Risco de Incêndio, que utiliza algoritmos que cruzam dados como umidade relativa do ar, temperatura, velocidade do vento e previsão de chuva, classificando as regiões com maior probabilidade de queimadas por meio de uma escala de cores.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo

