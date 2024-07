Massa de ar seco aumenta risco de incêndios a partir de segunda-feira (22)

Uma nova massa de ar quente passa a atuar na faixa central do Brasil nos próximos dias, o que vai favorecer o aumento das temperaturas, deixar o tempo mais seco e diminuir a possibilidade de chuva. Na região de Atibaia, essa condição deve ser observada com maior intensidade a partir de segunda-feira (22). O calor e a baixa umidade do ar, que devem ser observados na próxima semana, aumentam os riscos para queimadas e incêndios florestais.

(Foto: Governo de SP)

Neste período de estiagem, o Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo funciona 24 horas por dia monitorando os riscos para queimadas. Uma das ferramentas é o Mapa de Risco de Incêndio, que utiliza algoritmos que cruzam dados como umidade relativa do ar, temperatura, velocidade do vento e previsão de chuva, classificando as regiões com maior probabilidade de queimadas por meio de uma escala de cores.

(Imagem: Departamento de Proteção e Defesa Civil de SP)

Prevenção contra incêndios

Diariamente, o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) da Defesa Civil estadual encaminha o Mapa de Risco de Incêndio para todas as Coordenadorias Municipais. Aquelas inseridas em uma área com risco mais elevado recebem um indicativo de alerta.

Os incêndios florestais são mais frequentes em áreas naturais, mas ocorrem também em terras cultivadas e particulares, provocando impactos ambientais negativos aos biomas e ecossistemas. A maior parte é gerada por descuido humano, negligência e atividades ilegais.

Para prevenir incêndios em vegetação, a população deve seguir algumas medidas: não colocar fogo em áreas de vegetação seca, não jogar bitucas de cigarro em beiras de rodovias, não realizar a limpeza da área rural utilizando técnicas com fogo, não queimar lixo e não soltar balão.

Lei Municipal

Segundo a Lei Municipal nº 4606, de 11 de julho de 2018, é proibido realizar queimadas em Atibaia, com procedimentos de fiscalização e multas.

Consequências para a saúde

As queimadas afetam a saúde devido à emissão de gases poluentes e fumaça, causando doenças respiratórias como bronquite, sinusite e rinite. A fumaça pode atingir uma grande parcela da população, levada pelos ventos por vários quilômetros.

Crime ambiental

Além das consequências para a saúde, realizar queimada é crime ambiental, passível de multa. A lei atual prevê multas de acordo com o tipo de queimada realizada e os valores variam de R$ 712,32 a R$ 47.488,00.

Combate às queimadas

Caso presencie qualquer tipo de queimada, o munícipe pode solicitar apoio aos seguintes órgãos: Bombeiros, pelo telefone 193, ou Defesa Civil de Atibaia, pelos telefones 199 ou 4411-5108 (WhatsApp).

Para denunciar os focos e, assim, punir os responsáveis, basta acionar a Polícia Ambiental pelos telefones (11) 4412-7613 ou (11) 4418-2892 , pelo site http://denuncia.sigam.sp.gov.br/ ou então pelo aplicativo “Denúncia Ambiente”, disponível para Android e IOS. Em caso de emergência, ligue 190.

