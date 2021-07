NESC/CEPE/UNIFAAT busca voluntários para pesquisa on-line sobre resíduos recicláveis em Atibaia

Pesquisadores do Núcleo de Estudos em Sustentabilidade e Cultura (NESC/CEPE) do Centro Universitário UNIFAAT buscam voluntários para uma pesquisa que visa avaliar a percepção e o conhecimento da população de Atibaia sobre os resíduos sólidos recicláveis, coleta seletiva e compostagem no município.

(Foto: Reprodução/ Site UNIFAAT)

Segundo a pesquisadora Maria Carolina Las-Casas, os interessados podem responder ao questionário disponível on-line, sendo que não haverá necessidade de informar os seus dados pessoais, como nome e profissão, mas somente os maiores de 18 anos poderão participar da pesquisa. O questionário on-line leva cerca de 10 a 15 minutos para ser preenchido.

A pesquisa é uma iniciativa do Núcleo de Estudos em Sustentabilidade e Cultura (NESC) vinculado ao Centro de Estudos, Pesquisas e Extensão (CEPE) da UNIFAAT, coordenado pelo Prof. Dr. João Luiz Hoefel.

Participe da pesquisa: https://forms.gle/LBktpUCekrzwToFz5

Fonte: UNIFAAT